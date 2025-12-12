La propuesta del 13,3% tomó fuerza tras un cálculo técnico basado en el costo de vida de los hogares colombianos (Fuente: archivo).

Nicolás Maduro quiere “refundar la Gran Colombia” y crear una alianza con Gustavo Petro

El posible incremento del 13,3% al salario mínimo para 2026 ya puso sobre la mesa un escenario claro sobre cuánto podría ganar un trabajador el próximo año, en caso de que el Gobierno tome esta cifra como decreto ante la falta de acuerdo en la mesa de concertación.

Mientras avanzan las discusiones instaladas desde el 1 de diciembre, la propuesta respaldada en un estudio técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se convirtió en el centro del pulso entre el Ejecutivo y los gremios.

¿Cuánto propone aumentar la OIT para el salario mínimo 2026?

La cifra del 13,3% surgió de un análisis de la OIT con base en datos oficiales del Dane sobre los gastos reales de los hogares colombianos. El estudio concluyó que una familia de cuatro personas necesita casi $3 millones mensuales para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, transporte, salud y educación.

Bajo ese parámetro, el Ministerio de Trabajo impulsó la idea de un “salario vital y móvil”, argumentando que el alza debe responder al costo de vida y no solo a la inflación o a la productividad.

La propuesta fue defendida públicamente por el titular de la cartera laboral y respaldada por sectores del Gobierno, mientras que gremios como Fenalco han cuestionado lo que consideran un aumento excesivo que podría golpear el empleo formal.

Así quedaría el salario mínimo 2026 si el Gobierno decreta un aumento del 13,3%. Fuente: EFE Mauricio Dueñas Castañeda

¿En cuánto quedaría el salario mínimo 2026 con un aumento del 13,3%?

Para proyectar el posible salario mínimo de 2026, se toma como base el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) de 2025, que es de $1.423.500. Con un incremento del 13,3%, el cálculo queda así:

Salario mínimo 2025: $1.423.500

Incremento del 13,3%: $189.925

Proyección salario mínimo 2026: $1.423.500 + $189.925

Resultado estimado: $1.613.426

Esta proyección corresponde únicamente al salario básico, sin incluir auxilios adicionales.

¿Cuánto sería el salario mínimo 2026 con auxilio de transporte?

Si el auxilio de transporte se mantiene en un valor igual al de 2025 (actualmente $200.000), el ingreso mensual total de un trabajador que devenga el salario mínimo sería:

Salario mínimo proyectado: $1.613.426

Auxilio de transporte (referencia 2025): $200.000

Ingreso total estimado: $1.813.426

Esta cifra se acerca a los valores mencionados públicamente por congresistas y funcionarios del Gobierno, lo que también generó polémica en los sectores empresariales.

¿Qué efectos tendría un aumento del 13,3% en los trabajadores y empleadores?

Un alza de dos dígitos tiene impactos directos en la capacidad de compra de los trabajadores, pero también en los costos laborales de las empresas.

Para los defensores del incremento, el aumento permitiría que más hogares puedan cubrir sus gastos esenciales. Para los empresarios, representa un riesgo para la formalidad y la generación de empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

¿Qué sigue en la mesa de concertación del salario mínimo?

Las sesiones seguirán durante diciembre con la expectativa de que Gobierno, empresarios y centrales obreras intenten llegar a un acuerdo antes de la fecha límite.

Si no hay consenso, como ha ocurrido en años anteriores, el Gobierno podrá fijar unilateralmente el incremento del salario mínimo para 2026, y el 13,3% aparece como la cifra que más fuerza tiene dentro del Ejecutivo.