El ajuste automático ha llegado, beneficiando a más de 1,8 millones de individuos. (Fuente: Representación creada con IA)

El ajuste del 23% es uno de los más significativos en la última década, superando el 12% anunciado en 2024 y el 9,5% correspondiente al año 2025. Para un gran número de adultos mayores que dependen de esta mesada como única fuente de sustento, los efectos son inmediatos y palpables.

Colpensiones ha confirmado que más de 1,8 millones de pensionados recibirán un reajuste en su mesada a partir de enero de 2026, de manera automática. Este aumento es resultado directo del incremento del salario mínimo establecido por el Gobierno Nacional y no requiere acción alguna por parte de los beneficiarios.

Los jubilados con pensión mínima reciben un aumento récord este año

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, informó que las pensiones equivalentes a un salario mínimo mensual se ajustarán en 2026 en un porcentaje que será igual al que el Gobierno determine para el salario mínimo, estableciéndose en $1.750.905 y asegurando que ninguna pensión se encuentre por debajo de este monto.

En términos absolutos, el incremento representa un adicional de $327.405 mensuales para aquellas personas que percibían la mesada mínima en 2025. Este reajuste es aplicable a todas las modalidades de pensión: vejez, invalidez y sobrevivencia. Las mesadas adicionales -mesada 13 y mesada 14- también se ajustarán conforme al mismo incremento aplicable para el año correspondiente.

Saldo extra para jubilados y pensionados por retroactivos pensionales (foto: IA).

¿Todos los jubilados reciben el mismo aumento de ANSES?

En Colpensiones, se establece que el 60,8% de las prestaciones se ajusta según el salario mínimo, mientras que el 39,2% restante experimenta incrementos de acuerdo con el IPC. Las mesadas que superan un salario mínimo se reajustan conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al año anterior, que para el 2026 se cifra en un 5,1%.

La legislación estipula que las mesadas que, al aplicar el IPC, se ubiquen por debajo del salario mínimo vigente, serán ajustadas automáticamente hasta alcanzar dicho valor. Colpensiones ha detallado que un pensionado que en 2025 percibía $2.000.000 comenzará a recibir $2.102.000 en 2026 y aquel que recibía $2.500.000 verá su mesada ascender a $2.627.500.

No obstante, el porcentaje de aumento depende de la mesada que cada pensionado recibe en la actualidad.

Un aumento sin precedentes: impacto desigual y qué sectores se ven más afectados

El incremento del salario mínimo tiene efectos fiscales relevantes. Según el experto en pensiones Kevin Hartmann, solo en Colpensiones el aumento tendría un costo aproximado de 4 billones de pesos, mientras que Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, calculó que el impacto total podría alcanzar casi $10 billones anuales para la Nación.

En 2025, la inflación subió 5,1%, pero el salario mínimo fue decretado con un alza del 23%. Así, un pensionado que para 2025 recibía una mesada de $1.600.000, al aplicarse el aumento que le correspondería por IPC, su mesada quedaría en $1.681.600, por debajo del salario mínimo vigente, por lo que se ajusta automáticamente a $1.750.905.

El ajuste de 2026 se produce en un contexto de brecha pronunciada entre el alza del salario mínimo y la inflación real del país.