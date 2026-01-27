En esta noticia

El inicio de 2026 llega con una certeza clave para millones de adultos mayores: el Gobierno nacional ya dio a conocer el cronograma completo de pagos de pensiones para todo el año. La información permite a los beneficiarios organizar sus finanzas y anticipar gastos esenciales con mayor previsión.

El anuncio aplica tanto para quienes hacen parte del Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, como para los afiliados al Régimen de Ahorro Individual, gestionado por fondos privados. Ambos esquemas continúan vigentes mientras la reforma pensional sigue bajo revisión de la Corte Constitucional.

Te puede interesar

Un nuevo colegio privado con más de 60 años cierra sus puertas para siempre: se destacó durante varios años en las Pruebas Saber 11

Te puede interesar

Todos lo desechan a la basura pero posee oro de 22 quilates que puede costar miles de dólares
Los adultos mayores deberán estar atentos al cronograma para cobro de pensiones en 2026 (Fuente: archivo).
Los adultos mayores deberán estar atentos al cronograma para cobro de pensiones en 2026 (Fuente: archivo).

Así funcionarán los pagos para Colpensiones en 2026

Para quienes ya cumplen las 1300 semanas cotizadas y la edad exigida por la ley, Colpensiones estableció que las mesadas se girarán el último día hábil de cada mes. Este criterio busca unificar el proceso y facilitar la planificación financiera de los pensionados.

  • Enero: viernes 30
  • Febrero: viernes 27
  • Marzo: martes 31
  • Abril: jueves 30
  • Mayo: viernes 29
  • Junio: martes 30
  • Julio: viernes 31
  • Agosto: lunes 31
  • Septiembre: miércoles 30
  • Octubre: viernes 30
  • Noviembre: lunes 30
  • Diciembre: jueves 31
En todo el país.Confirmado: el próximo feriado se traslada al lunes y estudiantes y trabajadores tendrán un día extra de descanso
Jornada Laboral.Gobierno colombiano obligará a todos los empleados a trabajar 42 horas por semana: salarios y beneficios quedan congelados

Este esquema también cobija a los beneficiarios de pensiones especiales y sustituciones reconocidas por la entidad.

Fechas definidas para los fondos privados de pensiones

En contraste, los pensionados de administradoras privadas como Porvenir recibirán sus pagos, en la mayoría de los casos, durante los primeros días de cada mes. Este modelo responde a la lógica de cuentas individuales y a los flujos internos de cada fondo.

  • Enero: lunes 13
  • Febrero: lunes 2
  • Marzo: lunes 2
  • Abril: lunes 6
  • Mayo: lunes 4
  • Junio: lunes 1
  • Julio: jueves 2
  • Agosto: lunes 3
  • Septiembre: miércoles 2
  • Octubre: viernes 2
  • Noviembre: martes 3
  • Diciembre: miércoles 2
El cronograma de pagos varía para afiliados a Colpensiones o a fondos privados (Fuente: archivo).
El cronograma de pagos varía para afiliados a Colpensiones o a fondos privados (Fuente: archivo).

Para los afiliados, conocer estas fechas resulta fundamental para evitar retrasos en compromisos financieros y trámites bancarios. Las autoridades recomiendan a los pensionados verificar su entidad administradora y mantenerse atentos a los canales oficiales, ya que cualquier ajuste operativo será informado directamente por cada fondo.