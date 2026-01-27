En esta noticia
El inicio de 2026 llega con una certeza clave para millones de adultos mayores: el Gobierno nacional ya dio a conocer el cronograma completo de pagos de pensiones para todo el año. La información permite a los beneficiarios organizar sus finanzas y anticipar gastos esenciales con mayor previsión.
El anuncio aplica tanto para quienes hacen parte del Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, como para los afiliados al Régimen de Ahorro Individual, gestionado por fondos privados. Ambos esquemas continúan vigentes mientras la reforma pensional sigue bajo revisión de la Corte Constitucional.
Así funcionarán los pagos para Colpensiones en 2026
Para quienes ya cumplen las 1300 semanas cotizadas y la edad exigida por la ley, Colpensiones estableció que las mesadas se girarán el último día hábil de cada mes. Este criterio busca unificar el proceso y facilitar la planificación financiera de los pensionados.
- Enero: viernes 30
- Febrero: viernes 27
- Marzo: martes 31
- Abril: jueves 30
- Mayo: viernes 29
- Junio: martes 30
- Julio: viernes 31
- Agosto: lunes 31
- Septiembre: miércoles 30
- Octubre: viernes 30
- Noviembre: lunes 30
- Diciembre: jueves 31
Este esquema también cobija a los beneficiarios de pensiones especiales y sustituciones reconocidas por la entidad.
Fechas definidas para los fondos privados de pensiones
En contraste, los pensionados de administradoras privadas como Porvenir recibirán sus pagos, en la mayoría de los casos, durante los primeros días de cada mes. Este modelo responde a la lógica de cuentas individuales y a los flujos internos de cada fondo.
- Enero: lunes 13
- Febrero: lunes 2
- Marzo: lunes 2
- Abril: lunes 6
- Mayo: lunes 4
- Junio: lunes 1
- Julio: jueves 2
- Agosto: lunes 3
- Septiembre: miércoles 2
- Octubre: viernes 2
- Noviembre: martes 3
- Diciembre: miércoles 2
Para los afiliados, conocer estas fechas resulta fundamental para evitar retrasos en compromisos financieros y trámites bancarios. Las autoridades recomiendan a los pensionados verificar su entidad administradora y mantenerse atentos a los canales oficiales, ya que cualquier ajuste operativo será informado directamente por cada fondo.