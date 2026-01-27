Es oficial: el Gobierno confirmó las fechas de pago de pensiones de todo el 2026 (Fuente: archivo).

Alegría para los jubilados en Colombia: todos cobrarán un súper bono de 225.000 pesos si cumplen este requisito

El inicio de 2026 llega con una certeza clave para millones de adultos mayores: el Gobierno nacional ya dio a conocer el cronograma completo de pagos de pensiones para todo el año. La información permite a los beneficiarios organizar sus finanzas y anticipar gastos esenciales con mayor previsión.

El anuncio aplica tanto para quienes hacen parte del Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, como para los afiliados al Régimen de Ahorro Individual, gestionado por fondos privados. Ambos esquemas continúan vigentes mientras la reforma pensional sigue bajo revisión de la Corte Constitucional.

Los adultos mayores deberán estar atentos al cronograma para cobro de pensiones en 2026 (Fuente: archivo).

Así funcionarán los pagos para Colpensiones en 2026

Para quienes ya cumplen las 1300 semanas cotizadas y la edad exigida por la ley, Colpensiones estableció que las mesadas se girarán el último día hábil de cada mes. Este criterio busca unificar el proceso y facilitar la planificación financiera de los pensionados.

Enero: viernes 30

Febrero: viernes 27

Marzo: martes 31

Abril: jueves 30

Mayo: viernes 29

Junio: martes 30

Julio: viernes 31

Agosto: lunes 31

Septiembre: miércoles 30

Octubre: viernes 30

Noviembre: lunes 30

Diciembre: jueves 31

Este esquema también cobija a los beneficiarios de pensiones especiales y sustituciones reconocidas por la entidad.

Fechas definidas para los fondos privados de pensiones

En contraste, los pensionados de administradoras privadas como Porvenir recibirán sus pagos, en la mayoría de los casos, durante los primeros días de cada mes. Este modelo responde a la lógica de cuentas individuales y a los flujos internos de cada fondo.

Enero: lunes 13

Febrero: lunes 2

Marzo: lunes 2

Abril: lunes 6

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: jueves 2

Agosto: lunes 3

Septiembre: miércoles 2

Octubre: viernes 2

Noviembre: martes 3

Diciembre: miércoles 2

El cronograma de pagos varía para afiliados a Colpensiones o a fondos privados (Fuente: archivo).

Para los afiliados, conocer estas fechas resulta fundamental para evitar retrasos en compromisos financieros y trámites bancarios. Las autoridades recomiendan a los pensionados verificar su entidad administradora y mantenerse atentos a los canales oficiales, ya que cualquier ajuste operativo será informado directamente por cada fondo.