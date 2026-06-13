Los colombianos residentes en el exterior podrán votar entre el 15 y el 21 de junio de 2026.

Mientras en Colombia la segunda vuelta presidencial se celebrará el 21 de junio, los ciudadanos que viven en el exterior podrán comenzar a votar con anticipación para elegir entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, los dos candidatos que disputan la Presidencia para el período 2026-2030.

Según información divulgada por la Cancillería y recogida por medios locales, el proceso electoral para los colombianos en el extranjero estará habilitado entre el 15 y el 21 de junio de 2026 en los consulados y puntos autorizados por las autoridades electorales.

Cuándo y dónde podrán votar los colombianos en el exterior

La jornada se desarrollará durante siete días consecutivos y los puestos de votación funcionarán entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., de acuerdo con la hora local de cada país.

Las autoridades explicaron que, debido a las diferencias horarias, el proceso comenzará incluso antes para algunos territorios de Asia y Oceanía. Países como Australia, India o Tailandia serán de los primeros en abrir las urnas para los ciudadanos colombianos residentes en el exterior.

Los colombianos residentes en el exterior podrán votar entre el 15 y el 21 de junio de 2026. Representación con IA

La Registraduría confirmó que no habrá cambios en el tarjetón

En medio de las controversias judiciales surgidas durante la campaña, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la tarjeta electoral permanecerá sin modificaciones tanto dentro como fuera del país.

La decisión responde a que los tarjetones ya fueron impresos y distribuidos. En ellos aparecerán Iván Cepeda junto a su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo y la opción de voto en blanco.

Cómo consultar el puesto de votación para la segunda vuelta

Los colombianos que aún no conocen el lugar donde deberán sufragar pueden verificar la información a través de la plataforma oficial de la Registraduría Nacional.

Para realizar la consulta, basta con ingresar al portal de la entidad, escribir el número de cédula, completar la validación de seguridad y revisar los datos asignados. El sistema mostrará el consulado correspondiente, la dirección, la zona electoral y la mesa donde podrá ejercer el derecho al voto.

Las autoridades también recomendaron acudir a las urnas desde los primeros días de la jornada para evitar congestiones y largas filas cerca del cierre del proceso electoral.