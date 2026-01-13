La jubilación en Colombia podría dejar de ser lo que fue durante décadas. El Gobierno impulsó una reforma pensional que reemplaza el modelo tradicional por un sistema estructurado en pilares, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar ingresos mínimos a millones de adultos mayores que hoy quedan fuera del sistema.

Durante años, el acceso a una pensión dependió casi exclusivamente de cumplir con una edad mínima y un número elevado de semanas cotizadas. Esto provocó que una gran parte de la población, especialmente quienes trabajaron en la informalidad o tuvieron trayectorias laborales inestables, llegara a la vejez sin ningún ingreso fijo.

Con el nuevo esquema, el Estado busca que los mayores de 60 años que no lograron pensionarse puedan acceder a una renta básica, mientras que quienes sí cotizaron lo hagan bajo reglas diferentes. Aunque la ley ya fue aprobada, su aplicación plena todavía está en proceso, por lo que el cambio en la jubilación aún se presenta como un escenario que “sería” y no como una realidad definitiva.

¿Qué cambios propone la reforma pensional frente al sistema de jubilación tradicional?

La nueva Ley de Reforma Pensional transforma el régimen tradicional de pensiones en Colombia al pasar de un sistema clásico basado exclusivamente en semanas cotizadas a uno dividido en cuatro pilares, diseñados para ofrecer protección en diferentes situaciones laborales y sociales. El esquema contempla los pilares solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario.

El Gobierno asegura que los recursos ahorrados por esta medida se destinarán al fortalecimiento del Pilar Solidario (Fuente: Archivo).

Este cambio tiene como objetivo principal ampliar la cobertura para adultos mayores que, bajo el sistema anterior, no cumplían con los requisitos estrictos de edad y semanas cotizadas para acceder a una pensión contributiva, lo que dejaba a millones sin ingresos en la vejez.

¿Cómo funciona cada uno de los pilares pensionales y a quiénes beneficia?

Pilar Solidario : está destinado a adultos mayores sin acceso a una pensión tradicional y que se encuentren en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, aportando una renta básica mensual que supera el nivel de pobreza extrema para este grupo. Este componente busca reemplazar programas como Colombia Mayor con un apoyo más estructurado.

Pilar Semicontributivo : cubre a quienes cotizaron semanas pero no completaron los requisitos para una pensión, otorgándoles una renta vitalicia basada en sus aportes acumulados más subsidios estatales.

Pilar Contributivo : integra a las personas que sí cumplen con los requisitos de cotización y entrada en vejez, organizando los aportes entre Colpensiones y administradoras de fondos privados según el ingreso, con el objetivo de consolidar una pensión de vejez integral.

Pilar de Ahorro Voluntario: permite a quienes pueden ahorrar de forma adicional aumentar el monto de su futura pensión, ofreciendo flexibilidad financiera en la fase de acumulación.

Estos pilares buscan que cada persona tenga una protección pensional adaptada a su realidad laboral y económica.

¿Qué cambios comenzarían a regir para ciertos adultos mayores?

Una de las diferencias más importantes es que el pilar solidario incluiría una renta básica para personas mayores que no lograron pensionarse, especialmente mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65, sin necesidad de haber tenido un historial completo de cotizaciones, siempre y cuando cumplan con criterios de pobreza o vulnerabilidad.

Aunque la reforma fue aprobada por el Congreso y sancionada como Ley 2381 de 2024, su entrada en vigor está programada para el 1 de julio de 2025, pero su implementación total está pendiente del pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional, que ha pedido revisar partes del texto antes de autorizar su plena aplicación.

Mientras tanto, el régimen actual de la Ley 100 de 1993 sigue vigente, y los colombianos continúan acumulando semanas y edad bajo esa norma hasta que la reforma entre en pleno funcionamiento.