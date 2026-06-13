Los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA tendrán una pausa temporal durante junio.

Miles de familias beneficiarias de programas sociales en Colombia deberán estar atentas al calendario de pagos de junio, ya que el Gobierno confirmó una interrupción temporal en la entrega de algunas transferencias monetarias.

Según informó Prosperidad Social, el tercer ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA comenzará entre el 13 y el 18 de junio. Posteriormente, las entregas serán suspendidas de manera temporal por las medidas de blindaje electoral implementadas con motivo de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio, y se reanudarán desde el 22 de junio hasta el 6 de julio.

Cuántos hogares recibirán los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Para este ciclo, Prosperidad Social destinará una inversión superior a los 328.000 millones de pesos, con el objetivo de beneficiar a 771.554 hogares que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

La entidad señaló que los recursos llegarán a familias de 1.103 municipios y zonas no municipalizadas del país, priorizando especialmente a hogares con niños, adolescentes y personas con discapacidad.

Los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA tendrán una pausa temporal durante junio. (Foto: Representación con IA)

Por qué se suspenden temporalmente los pagos en junio

La entidad explicó que la pausa obedece a medidas especiales orientadas a garantizar la transparencia durante el proceso electoral y evitar cualquier tipo de interferencia con la jornada democrática.

Además, indicó que este ciclo incluye procesos de focalización, actualización y verificación de información para asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Cómo se entregarán los subsidios y qué recomendaciones hizo Prosperidad Social

Los pagos se realizarán bajo la modalidad de giro para todos los beneficiarios y contarán con cobertura nacional a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros.

Prosperidad Social también recordó que los recursos no son acumulables para ciclos posteriores y llamó a los beneficiarios a reclamar las transferencias dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, la entidad alertó sobre posibles intentos de manipulación política durante la campaña electoral y reiteró que ningún programa social está condicionado al voto ni a la participación en actividades partidistas. También recordó que todos los trámites son gratuitos y deben realizarse únicamente por los canales oficiales.

Elecciones en Colombia: ¿cuándo será la segunda vuelta presidencial en 2026?

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 21 de junio de 2026, apenas tres semanas después de la primera jornada electoral.

Ese día, los colombianos volverán a las urnas para escoger entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. A diferencia de la primera ronda, en esta ocasión ganará simplemente quien obtenga más votos, sin necesidad de superar el 50 % de los sufragios.