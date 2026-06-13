Miles de colombianos residentes en cuatro estados de Estados Unidos participarán en las elecciones de junio.

Los colombianos habilitados para votar en la jurisdicción del Consulado General de Colombia en Houston deberán estar atentos a cambios de última hora en la logística electoral para la segunda vuelta presidencial, prevista para junio de 2026.

Según informó el Consulado de Colombia en Houston y reportó La FM, las votaciones anticipadas para los ciudadanos residentes en Texas, Oklahoma, Luisiana y Arkansas se mantendrán entre el 15 y el 20 de junio, aunque con modificaciones en algunos de los lugares inicialmente previstos para recibir a los electores.

¿Qué cambios habrá en los puestos de votación?

La principal novedad es que las jornadas electorales previas al 21 de junio no podrán realizarse en la sede del Consulado colombiano en Houston, como se había contemplado inicialmente.

Además, las autoridades confirmaron que tampoco estará disponible el Metropolitan Multiservice Center, otro de los espacios evaluados para albergar las votaciones. De acuerdo con la información oficial, las restricciones obedecen a situaciones operativas y a actividades previamente programadas en esos recintos.

El Consulado de Colombia en Houston anunció cambios en algunos puntos de votación para la segunda vuelta presidencial. Shutterstock

Cómo se organizarán las votaciones para los colombianos en Estados Unidos

La organización electoral contará con cinco mesas autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para atender a los ciudadanos inscritos en las seis ciudades habilitadas: Houston, Dallas, Austin, San Antonio, Oklahoma City y Nueva Orleans.

Las autoridades consulares indicaron que trabajan en la adecuación de espacios alternativos para garantizar que el proceso se desarrolle con normalidad, seguridad y transparencia para los miles de colombianos que participarán en la jornada.

Qué deben hacer los votantes antes de la segunda vuelta

El Consulado recordó que el domingo 21 de junio, fecha oficial de la segunda vuelta presidencial, cada ciudadano únicamente podrá sufragar en la ciudad donde se encuentre previamente registrado.

Por esta razón, recomendó consultar periódicamente la página web y los canales oficiales de la representación diplomática, donde serán publicadas las direcciones definitivas de los puestos de votación. La entidad también reiteró que busca cumplir con la organización del proceso electoral garantizando el acceso al voto y el correcto desarrollo de la jornada democrática.