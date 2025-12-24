Colpensiones: los trabajadores que pasen esta edad deben realizar este trámite o se despedirán de la pensión para siempre

El salario mínimo en Colombia vuelve a ocupar un lugar central en el debate público. Cada incremento anual tiene impacto directo en millones de hogares y también en la estructura de costos de pequeñas y medianas empresas. Tras el ajuste que comenzó a regir en 2025, ya se empiezan a hacer cálculos sobre lo que podría ocurrir en 2026.

El punto de partida es el valor actual. Para este año, el Gobierno fijó el salario mínimo mensual en $1.423.500, sin contar el auxilio de transporte. Al sumar ese apoyo, hoy ubicado en $200.000, el ingreso total alcanza los $1.623.500. El aumento aplicado fue del 9,54%, luego de que no se lograra un consenso en la mesa de concertación.

Ese porcentaje se ha convertido en una referencia para proyecciones preliminares. Sin embargo, desde ya se aclara que cualquier cálculo para 2026 es una estimación y no una cifra oficial, ya que el ajuste depende de múltiples variables económicas.

Proyección del salario mínimo si se repite el aumento

Si en 2026 se aplicara exactamente el mismo incremento del 9,54%, el alza sobre el salario actual sería cercana a $135.847. Bajo ese escenario, el salario mínimo mensual se ubicaría alrededor de $1.559.347.

Ante la falta de acuerdo, el salario mínimo podría definirse por decreto del presidente Gustavo Petro (Fuente: archivo). Nelson Hernandez Chitiva

En caso de que el auxilio de transporte se mantenga sin cambios en $200.000, el ingreso total mensual podría situarse en aproximadamente $1.759.347. Esta cifra sirve como una guía para dimensionar el efecto que tendría repetir el ajuste de 2025 tanto en los ingresos de los trabajadores como en las obligaciones de los empleadores.

Variables que influyen en la decisión final

El monto del salario mínimo no se define de forma automática. En el proceso intervienen factores como la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y la productividad laboral. A esto se suma la negociación entre el Gobierno, los sindicatos y los gremios empresariales.

Las cifras del DANE son determinantes en este análisis. En 2025, cerca de 2,4 millones de personas devengaron el salario mínimo legal. Al mismo tiempo, más de 11,3 millones de trabajadores recibieron ingresos por debajo de ese umbral entre enero y octubre, lo que representó un aumento frente al año anterior.

Las propuestas que ya están sobre la mesa

En el arranque de la discusión para 2026, las centrales obreras han puesto sobre la mesa una propuesta de incremento del 16% tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte, la cifra más alta planteada hasta ahora.

Si ese porcentaje llegara a aprobarse, el salario mínimo subiría en $227.760 frente al valor actual. Con el auxilio de transporte incluido, el aumento total sería de $259.760, llevando el ingreso mensual a un nivel cercano a $1.883.260, una cifra que marcaría un cambio significativo en el poder adquisitivo de quienes dependen de este ingreso.