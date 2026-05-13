La clásica mesa de comedor perdió protagonismo dentro de los hogares modernos y comienza a ser reemplazada por soluciones más prácticas y flexibles. Las nuevas corrientes de decoración priorizan muebles multifunción que permiten optimizar cada espacio de la casa. El cambio responde a una transformación en la manera de habitar los ambientes. Las viviendas actuales suelen tener menos metros cuadrados y eso obliga a reorganizar los espacios sociales con opciones más livianas y adaptables. En ese escenario, el auge del minimalismo también modificó la estética de los interiores. Las tendencias europeas de 2026 muestran una preferencia creciente por ambientes integrados donde cocina, living y comedor conviven en un mismo lugar. Por eso, las estructuras grandes y fijas empiezan a dejar de ser la elección principal en muchos hogares. Las islas de cocina integradas aparecen como una de las alternativas más elegidas dentro del diseño contemporáneo. Estos muebles permiten concentrar distintas actividades en un mismo punto y aportan una imagen moderna sin ocupar espacio extra. Además de las islas, también crece el uso de muebles móviles y modulares que pueden reorganizarse según cada necesidad cotidiana. El interiorismo europeo también impulsa colores tierra, texturas orgánicas y piezas artesanales que buscan generar ambientes más acogedores. Tonos como beige, terracota y verde oliva reemplazan a las paletas frías que dominaron años anteriores. La tendencia del llamado “lujo silencioso” apuesta por espacios simples y equilibrados, donde la calidad de los materiales toma más importancia que el exceso decorativo. A esto se suman muebles de líneas curvas, iluminación cálida y objetos hechos a mano.