Miles de extranjeros que viven, trabajan o generan ingresos en Estados Unidos deben cumplir obligaciones fiscales similares a las de ciudadanos y residentes permanentes. Cuando esas responsabilidades se incumplen durante largos períodos, el proceso puede escalar. Aunque no se trata de inspecciones automáticas ni visitas masivas, el sistema tributario estadounidense contempla mecanismos de control presencial para ciertos casos considerados de riesgo o incumplimiento reiterado. La posibilidad de recibir comunicaciones insistentes, notificaciones finales e incluso visitas domiciliarias genera preocupación entre extranjeros que desconocen cómo actúa el Servicio de Impuestos Internos. El Internal Revenue Service (IRS) puede avanzar con acciones presenciales cuando detecta deudas fiscales prolongadas, declaraciones no presentadas o incumplimiento de acuerdos de pago. Esto también aplica para extranjeros con obligaciones tributarias activas en Estados Unidos, incluyendo trabajadores, inversores, freelancers, dueños de negocios y ciertos no residentes con ingresos sujetos a impuestos. Antes de cualquier visita, el organismo suele enviar cartas, avisos formales y notificaciones finales para advertir sobre la situación fiscal pendiente. Además, el contribuyente generalmente recibe oportunidades para regularizar la deuda mediante pagos, apelaciones o negociaciones formales. Solo cuando no existe respuesta o se identifican inconsistencias graves, el caso puede ser derivado a funcionarios autorizados para realizar verificaciones directas. Ignorar comunicaciones del IRS puede derivar en consecuencias financieras importantes. Entre ellas figuran embargos de cuentas bancarias, retenciones salariales y acciones de cobro sobre determinados activos. La visita domiciliaria no implica automáticamente sanciones inmediatas, pero sí indica que el expediente avanzó a una etapa de mayor seguimiento. Para extranjeros, especialistas fiscales recomiendan revisar siempre la correspondencia oficial, responder dentro de los plazos indicados y regularizar cualquier deuda antes de que el proceso escale. Cumplir con las obligaciones tributarias en Estados Unidos es clave no solo para evitar sanciones económicas, sino también para mantener el historial fiscal en orden frente a futuras gestiones administrativas..-.