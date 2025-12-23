Colpensiones: los empleados entre 55 y 60 años deben realizar este trámite o se despedirán de la pensión para siempre.

Un número significativo de trabajadores en Colombia que están próximos a cumplir la edad de jubilación enfrenta el riesgo de no acceder a la pensión de vejez si no cumplen con un trámite clave ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). La situación afecta principalmente a quienes, pese a haber cotizado durante años, no han verificado a tiempo su información dentro del sistema.

El llamado de atención apunta de manera especial a las personas entre los 55 y los 60 años que todavía no han actualizado sus datos personales ni revisado en detalle su historia laboral. La falta de este control puede derivar en inconsistencias, semanas no registradas o errores administrativos que, de no corregirse con anticipación, podrían retrasar o incluso impedir el reconocimiento de la pensión.

Colpensiones: qué trámite deben realizar los empleados próximos a la pensión

La Administradora Colombiana de Pensiones advirtió que las personas que estén a menos de dos años de alcanzar la edad de jubilación —57 años en el caso de las mujeres y 62 para los hombres— deben revisar de manera prioritaria que su información esté correctamente registrada en la plataforma oficial. Este control previo es indispensable y forma parte de las condiciones exigidas para avanzar sin contratiempos hacia el reconocimiento de la pensión de vejez.

Desde la entidad señalaron que ignorar este paso puede traer consecuencias graves, como demoras prolongadas en el proceso o la imposibilidad de acceder a la mesada pensional. Colpensiones detectó numerosos expedientes con errores, semanas faltantes o datos desactualizados que bloquean el inicio del trámite, una situación que encendió alertas a nivel nacional.

No hacer este trámite podría costarte todo por lo que trabajaste durante años (Fuente: Archivo).

Revisa la historia laboral en Colpensiones: es vital antes de jubilarse

El registro de la historia laboral funciona como el soporte central para determinar si una persona cumple con el número de semanas exigidas por ley para acceder a la pensión. Cuando este archivo presenta omisiones, datos erróneos o periodos sin respaldo, Colpensiones se ve impedida de continuar con el proceso hasta que toda la información sea ajustada y validada.

No son pocos los casos en los que los afiliados detectan inconsistencias recién al momento de solicitar la jubilación, lo que los obliga a iniciar trámites de corrección extensos y complejos. Estos procedimientos pueden extenderse durante largos meses o incluso años, motivo por el cual las autoridades insisten en revisar la historia laboral con tiempo, en especial entre quienes se encuentran en el rango de 55 a 60 años.

¿Cómo consultar y corregir la historia laboral en Colpensiones?

El proceso es gratuito y se puede hacer fácilmente en línea. Los pasos son:

Ingresar al portal oficial. Acceder a la Zona Transaccional y luego a la Sede Electrónica. Iniciar sesión con usuario y contraseña. Si no estás registrado, puedes hacerlo desde la misma plataforma.

¿Cómo consultar y descargar tu historia laboral para revisión?

En caso de errores, acudir a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) con los documentos soporte: certificados laborales, comprobantes de pago, contratos u otros.

Evita sorpresas de última hora: entra hoy a la página de Colpensiones y asegúrate de que todo esté en orden (Fuente: Archivo).

¿Cuál es el grupo más expuesto a perder la pensión?

Según Colpensiones, los mayores riesgos recaen sobre quienes están en el tramo final de su vida laboral y aún no han revisado su historial ni actualizado su información personal. Cualquier inconsistencia en nombre, cédula, fechas de nacimiento o periodos cotizados puede ser un obstáculo definitivo si no se corrige a tiempo.

Además, es clave tener en cuenta que los trámites pensionales no se realizan de manera automática, por lo que el afiliado debe gestionar activamente su situación para no ver afectado su derecho.

¿Qué revisar en tu historia laboral para no poner en riesgo tu pensión?

Al descargar tu historial, presta especial atención a:

Empleadores no reportados o con aportes incompletos.

Meses o años sin cotizaciones justificadas.

Inconsistencias en las fechas de ingreso y retiro.

Datos personales errados (nombre, cédula, fecha de nacimiento).

Dejar pasar estos detalles puede ser el error que te cueste la pensión. El momento de actuar es ahora.

¿Qué pasa si no hago este trámite con Colpensiones?

Si no actualizas tus datos ni verificas tu historia laboral a tiempo, podrías: