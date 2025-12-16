El salario mínimo en Colombia para 2026 está en discusión en la mesa de concertación salarial, donde Gobierno, sindicatos y gremios empresariales analizan el aumento que se aplicará el próximo año. (Fuente: Archivo)

El salario mínimo en Colombia para 2026 se encuentra en plena discusión en el marco de la mesa de concertación salarial, espacio que reúne al Gobierno, sindicatos y gremios empresariales. El debate se centra en definir un aumento que considere la inflación, el costo de vida y la productividad, mientras se busca mantener un equilibrio entre los ingresos de los trabajadores y la sostenibilidad económica de las empresas.

Diversos sectores han planteado posturas contrapuestas. Por un lado, los sindicatos presionan por un incremento real que supere la inflación y permita mejorar el poder adquisitivo de los empleados.

Por otro lado, los representantes empresariales advierten sobre posibles efectos negativos en el empleo, la informalidad y la competitividad de los negocios si el aumento es demasiado elevado.

Qué se discute sobre el aumento del salario mínimo 2026 en Colombia

En Colombia, el salario mínimo para 2026 se discute en el marco de la mesa de concertación salarial, un espacio tripartito en el que participan el Gobierno nacional, los sindicatos y los gremios empresariales. En esa instancia se analizan variables como inflación, productividad, crecimiento económico y costo de vida.

Para 2026, el debate gira principalmente en torno a qué tan alto debe ser el incremento. Desde el Gobierno se plantea la necesidad de mantener aumentos reales del salario, es decir, por encima de la inflación, mientras que sectores empresariales advierten sobre el impacto que un alza elevada podría tener en el empleo y la informalidad.

Cuándo se define el salario mínimo 2026

El proceso de negociación comienza formalmente el 1° de diciembre de 2025 con la instalación de la mesa de concertación. A partir de esa fecha, las partes tienen plazo para intentar llegar a un acuerdo consensuado.

Si hay consenso, el salario mínimo puede definirse antes del 15 de diciembre de 2025. En caso de no lograrse un acuerdo, el Gobierno nacional tiene plazo hasta el 30 de diciembre de 2025 para fijar el aumento por decreto, como ha ocurrido en años anteriores.