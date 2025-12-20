Fin de la licencia de conducir para los mayores de 65 años: ya no podrán renovar su permiso si no cumplen este requisito. (Imagen: Archivo)

Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse a la caducidad de su licencia de conducción. La normativa vigente exige demostrar aptitud física, mental y de coordinación motriz a través de un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado.

En este contexto, si el certificado no se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad competente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta información es corroborada por las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también verifican el cumplimiento del requisito de estar a paz y salvo por multas.

Adicionalmente, el Ministerio de Transporte establece, mediante la Resolución 217 de 2014, las directrices para la expedición de estos certificados de aptitud, así como los aspectos que se evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta exigencia es aplicable a todos los conductores y se torna especialmente relevante en edades avanzadas debido a los períodos de vigencia más reducidos.

Certificado en el RUNT: clave para la renovación

Para renovar, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted tenga un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y reportado a través del sistema SICOV. Si el certificado no está cargado o venció, la solicitud se rechaza. Además, debe estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o contar con acuerdo de pago).

Tenga en cuenta un detalle operativo que suele pasar desapercibido: el certificado médico tiene vigencia máxima de 6 meses; si deja pasar ese tiempo sin concluir el trámite, tendrá que repetir los exámenes.

¿Cada cuánto se renueva después de los 65 años y cuándo es anual?

La vigencia de los servicios se encuentra sujeta al tipo de servicio y a la edad del solicitante:

Servicio particular (A y B):

Menores de 60 años: cada 10 años .

Entre 60 y 80 años: cada 5 años .

Mayores de 80 años: anual.

Servicio público (C):

Menores de 60 años: cada 3 años .

Mayores de 60 años: anual.

No se establece una “edad tope” que impida la renovación por sí misma; lo fundamental es cumplir con la aptitud médica y la periodicidad correspondiente.

Guía 2025: costos y pasos para no perder la licencia

Hágase el examen en un CRC habilitado y confirme que el resultado quedó cargado en el RUNT. Agende su cita en la Ventanilla Única de Servicios (Bogotá) o en el organismo de tránsito de su ciudad. Verifique que no tiene multas pendientes. Pague los derechos del trámite.

En Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios publica para 2025 estas tarifas: $128.700 para automóvil y $222.100 para motocicleta (sujeto a actualizaciones locales). Revise siempre el tarifario vigente antes de su cita.

¿Qué evalúa el examen médico y por qué puede dificultar la renovación?

El CRC tiene la responsabilidad de verificar que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación que sean compatibles con la conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico para la realización de dichos exámenes y la emisión del certificado.

Si el resultado no es apto, el sistema no permitirá la renovación de la licencia hasta que se cumplan las condiciones que indique el profesional, tales como tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas.