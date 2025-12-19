Salario mínimo 2026: sindicatos y empresarios no llegaron a un acuerdo, ¿hasta cuándo tienen tiempo?

Ahora, el Gobierno queda con la última palabra para definir si amplía el diálogo o fija el aumento por decreto (Fuente: archivo).

La discusión por el salario mínimo 2026 en Colombia entró en una fase decisiva tras confirmarse que sindicatos y empresarios no lograron un acuerdo dentro del primer plazo legal.

Las centrales obreras y los gremios mantuvieron posiciones distantes y dejaron constancia formal de sus propuestas, lo que obliga al Ejecutivo a evaluar los siguientes pasos en medio de una expectativa de incremento de dos dígitos.

Las centrales sindicales insistieron en un alza del 16 %, mientras que los empresarios defendieron un ajuste del 7,21 %, argumentando que esa cifra protege el poder adquisitivo sin afectar el empleo ni el crédito.

Al no haber concertación, el proceso entra en el terreno donde el Gobierno nacional debe decidir si concede más tiempo para negociar o si define directamente el aumento mediante decreto.

¿Por qué no hubo acuerdo entre sindicatos y empresarios sobre el salario mínimo 2026?

El principal obstáculo fue la brecha entre las propuestas. Para los sindicatos, el incremento debe compensar el costo de vida y permitir una mejora real en los ingresos de los trabajadores formales. Desde el sector empresarial, en cambio, se advirtió que un aumento elevado podría tener efectos negativos sobre la informalidad, el empleo y el acceso al crédito.

En sus salvedades escritas, los gremios señalaron que la inflación anual ronda el 5,3 %, lo que, a su juicio, evidencia un freno en la reducción del IPC y obliga a actuar con cautela. También alertaron que un ajuste “desproporcionado” terminaría afectando a los sectores más vulnerables de la economía.

¿Hasta cuándo hay plazo para definir el salario mínimo 2026 en Colombia?

La Ley 278 de 1996 fija un calendario claro. El 15 de diciembre fue el primer vencimiento legal para lograr un acuerdo en la mesa de concertación. Como no hubo consenso, se activó la etapa de salvedades y jornadas extraordinarias.

El límite definitivo es el 30 de diciembre, fecha máxima para que el Gobierno expida el decreto que establezca el nuevo salario mínimo y el auxilio de transporte para 2026. Antes de ese día, el Ejecutivo puede decidir si concede un margen adicional de negociación, aunque esa opción luce poco probable.

¿Qué argumentos presentan los empresarios para un aumento del 7,21 %?

Los gremios empresariales sostienen que un incremento del 7,21 % permitiría mantener el poder adquisitivo sin generar presiones adicionales sobre la economía. En sus documentos, enfatizaron tres puntos clave:

La inflación acumulada del último año.

El crecimiento de la informalidad laboral.

El impacto que un alza elevada tendría en el costo del crédito y en la generación de empleo.

Según su postura, un ajuste mayor podría ser regresivo y terminar afectando a quienes buscan ingresar al mercado laboral formal.

¿Qué piden los sindicatos en la negociación del salario mínimo 2026?

Las centrales obreras defienden un aumento del 16 %, argumentando que los trabajadores han enfrentado un encarecimiento sostenido de bienes y servicios básicos. Para los sindicatos, el salario mínimo debe garantizar no solo que no se pierda poder adquisitivo, sino que exista una mejora real en la calidad de vida.

También reclaman que el crecimiento económico y la productividad se reflejen de forma más directa en el ingreso de los trabajadores formales.

¿Qué pasa si el Gobierno fija el salario mínimo 2026 por decreto?

Si no hay acuerdo definitivo, el Gobierno nacional deberá definir el aumento teniendo en cuenta variables como:

Inflación observada y proyectada.

Productividad laboral.

Crecimiento del PIB.

Comportamiento del mercado laboral.

En declaraciones recientes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anticipó que, de ser el Ejecutivo quien tome la decisión, el incremento sería superior al 12 % y se conocería antes de finalizar el año.

¿Cuándo se conocerá el nuevo salario mínimo 2026 en Colombia?

Hay dos escenarios sobre la mesa. Si se reabre la negociación y se logra un consenso, el anuncio podría darse en los próximos días. Pero si el Gobierno decide cerrar el proceso, el país conocerá el salario mínimo 2026 a más tardar el 30 de diciembre, cuando se expida el decreto oficial.