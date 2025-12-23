Se despide uno de los supermercados históricos del país: todas sus sedes cierran sus puertas. (Fuente: archivo).

Otra reconocida cadena de supermercados en Colombia se despide de sus clientes. Esta marca joven pero vanguardista cerrará todas sus tiendas, según lo decidió la multinacional que la trajo al país.

Se trata de Tiendas Spid, uno de los nuevos formatos que el grupo Cencosud lanzó en Colombia para ofrecer compras diarias con rapidez y calidad. Esta cadena no logró competir con las grandes tiendas de conveniencia como D1 o Ara.

Spid manejaba un formato particular basado en agilidad y entregas a domicilio en menos de 30 minutos. Cencosud busca reforzar sus otras marcas para enfrentar a empresas grandes como Éxito y Olímpica.

La cadena Spid deja de operar en Colombia

El grupo multinacional Cencosud confirmó que cerrarán todas las sedes de su cadena Spid. La compañía no consiguió entrar de lleno a un mercado dominado por otras tiendas como D1 o Ara.

Los supermercados se especializaban en cercanías y entregas rápidas (Fuente: archivo).

“Culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a fortalecer la propuesta de valor de Jumbo (hipermercados), Easy (mejoramiento del hogar) y Metro (supermercados) como marcas principales de cara a los colombianos”, indicaron a Portafolio.

El plan de Cencosud será entonces robustecer la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro como sus marcas principales de cara a los consumidores del país. También confirmaron que más del 90% de los empleados fueron reubicados en otras áreas del grupo.

La presencia de la cadena Spid en Colombia

Cencosud inauguró Spid en 2021 con el propósito de diversificar sus formatos y competir en el sector de tiendas de conveniencia frente a D1, Ara y Oxxo. Con puntos en zonas muy transitadas, buscaban ofrecer productos de consumo con buena atención y cercanía.

Spid abrió en Colombia en 2021 para competir con las tiendas de conveniencia (Fuente: archivo).

Spid operaba sobre locales de Bogotá que antes eran tiendas Metro Express. Ahora, apenas cuatro años después, tomaron la decisión de cerrar para enfocarse en sus marcas más consolidadas.