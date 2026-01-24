Prosperidad Social abrió nuevos cupos para acceder al pago mensual de $230.000: cómo anotarse. (Fuente: archivo)

Confirmado por la Corte Suprema: los hijos deberán pagar cuota alimentaria a sus padres si se cumplen estos requisitos

El programa Colombia Mayor, administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), mantiene abiertos los procesos de inscripción para nuevos beneficiarios en 2026. La iniciativa está dirigida a personas mayores en situación de vulnerabilidad económica que aún no cuentan con una pensión y buscan un ingreso mensual de apoyo.

En distintos municipios del país, las autoridades locales continúan habilitando cupos conforme a la disponibilidad presupuestal y al cumplimiento de los criterios definidos a nivel nacional, según información recopilada por Wintor ABC.

¿Quiénes pueden postularse al programa Colombia Mayor?

Para ser incluido en la lista de potenciales beneficiarios, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones básicas establecidas por Prosperidad Social:

Ser colombiano y haber residido en el país durante al menos los últimos diez años.

Tener hasta tres años menos de la edad de pensión : mujeres desde los 54 años y hombres desde los 59.

No contar con ingresos suficientes para garantizar su subsistencia.

Estar clasificado en los grupos A, B o hasta el subgrupo C1 del Sisbén IV .

No recibir actualmente una pensión de vejez ni estar afiliado como cotizante a fondos de pensión, ARL o cajas de compensación.

Prosperidad Social abrió nuevos cupos para acceder al pago mensual de $230.000: cómo anotarse. (Fuente: archivo)

Estos requisitos buscan priorizar a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad económica.

Dónde hacer la inscripción y qué documentos presentar

La inscripción al programa no se realiza de forma automática y debe adelantarse de manera presencial en la oficina del adulto mayor o dependencia social del municipio de residencia.

El único documento obligatorio es la cédula de ciudadanía original, aunque en algunos municipios también solicitan:

Fotocopia de la cédula ampliada al 150%.

Dirección de residencia y número de contacto.

Nombre del barrio o vereda.

Correo electrónico, en caso de contar con uno.

Datos de un familiar o contacto de confianza.

Los requisitos adicionales pueden variar según la alcaldía, por lo que se recomienda verificar previamente la información local.

Cómo funciona el pico y cédula para nuevos cupos

En municipios con alta demanda, como Soledad (Atlántico), el proceso de inscripción se organiza mediante un sistema de pico y cédula, con el fin de evitar aglomeraciones y mejorar la atención.

La asignación de turnos se hace de acuerdo con el último número del documento de identidad:

Lunes : cédulas terminadas en 1 y 2

Martes : 3 y 4

Miércoles : 5 y 6

Jueves : 7 y 8

Viernes: 9 y 0

Este esquema puede cambiar según el municipio, pero se utiliza como referencia en varias localidades del país.

Cuánto dinero entrega Colombia Mayor y cada cuánto se paga

El monto del subsidio depende de la edad del beneficiario y del lugar donde reside:

Mujeres menores de 59 años y hombres menores de 65 años : reciben $80.000 mensuales.

Mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 años: acceden al pago completo de $230.000 al mes.

Prosperidad Social abrió nuevos cupos para acceder al pago mensual de $230.000: cómo anotarse. (Fuente: archivo)

En el caso de Bogotá, existe un convenio entre la Nación y el Distrito que permite a algunos beneficiarios recibir $150.000 mensuales, resultado de la suma del aporte nacional y el distrital, de acuerdo con información difundida por Wintor ABC.

Los pagos se realizan de manera mensual y las fechas se anuncian en cada ciclo a través de los canales oficiales del programa.