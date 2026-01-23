El Gobierno de Colombia estableció un aumento salarial para los trabajadores públicos: van a cobrar millones. (Imagen: archivo)

Murió la Ley de Sucesiones: ahora los nietos podrán heredar los bienes de sus abuelos sin intermediarios ni papeles de por medio

El Gobierno Nacional ha emitido un decreto que autoriza un incremento salarial del 7% para los empleados públicos, el cual se aplicará de manera retroactiva desde enero de este año y será liquidado oficialmente en las nóminas de noviembre.

El ajuste fue diseñado considerando el comportamiento del IPC del último año y las negociaciones realizadas entre el Gobierno y las principales centrales sindicales. Fuentes oficiales indican que esta decisión busca salvaguardar el poder adquisitivo del sector público frente al aumento del costo de vida.

Con esta medida, más de 1,2 millones de trabajadores estatales —incluyendo docentes, personal administrativo, Fuerza Pública, rama judicial y entidades del orden nacional— experimentarán un aumento considerable en sus ingresos mensuales y en los retroactivos acumulados.

¿Cuánto recibirán los empleados públicos con el aumento del 7%?

El reajuste impactará todos los niveles salariales del Estado. Por ejemplo:

Un funcionario que ganaba $2.200.000 pasará a recibir cerca de $2.354.000 cada mes.

Dependiendo del cargo y la antigüedad, los retroactivos acumulados desde enero pueden superar los $600.000, que serán desembolsados en la nómina de noviembre.

El incremento incorpora un componente adicional negociado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales para equilibrar el efecto de la inflación y evitar una pérdida del salario real. Con esto, el Ejecutivo busca sostener un ritmo de recuperación salarial gradual en medio del ajuste fiscal vigente.

El Gobierno Nacional autoriza un incremento salarial del 7% para empleados públicos en noviembre. (Foto: archivo)

¿El aumento incluye viáticos, bonificaciones y subsidios?

Sí. El decreto incluye la actualización de viáticos, bonificaciones, primas y subsidios, de manera proporcional al aumento salarial. Esto significa que los funcionarios que realizan desplazamientos oficiales, quienes reciben primas técnicas, gastos de representación o pagos especiales, también verán un incremento en esos rubros.

Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que el ajuste implica “un esfuerzo fiscal importante”, pero que es necesario para garantizar la estabilidad económica de miles de familias que dependen del empleo público.

Negociación del aumento: Gobierno y sindicatos en acción

La definición del reajuste fue el resultado de una mesa de negociación que sesionó durante semanas, en la que participaron el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda y las principales centrales sindicales del país.

Las organizaciones sindicales celebraron el incremento, aunque resaltaron la necesidad de continuar el diálogo para avanzar en reformas estructurales del empleo público y en la consolidación de una política salarial unificada para todas las entidades.

En total, se revisaron más de 90 solicitudes sectoriales, incluidas peticiones sobre nivelación salarial, carrera administrativa y condiciones laborales.

¿Qué se espera del aumento salarial en 2026?

El acuerdo firmado establece una fórmula predefinida para el próximo año, con el objetivo de proporcionar estabilidad y previsibilidad. En 2026, los empleados públicos recibirán un incremento equivalente al IPC del 2025 más un 1,9% adicional, lo que asegura que el ajuste no dependa de renegociaciones complejas ni de decisiones tardías del Ejecutivo.

Esta estrategia tiene como finalidad evitar conflictos laborales, garantizar un marco claro para la evolución salarial y fortalecer la capacidad adquisitiva del sector público a mediano plazo.