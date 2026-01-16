El Gobierno de Colombia avanza con la entrega de apoyos económicos dirigidos a la población más vulnerable del país. En esta oportunidad, alrededor de 1,7 millones de adultos mayores reciben recursos clave para su sostenimiento a través del programa Colombia Mayor, que mantiene habilitados sus ciclos de pago según el cronograma vigente del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

El monto del apoyo varía según la edad y el ciclo vigente. Actualmente muchos beneficiarios reciben un subsidio mensual de 230.000 pesos, resultado del ajuste del programa Colombia Mayor para 2025-2026. Anteriormente, los beneficiarios menores de 80 años tenían pagos más bajos y los mayores de 80 años recibían un monto diferenciado, pero con los ajustes recientes se ha buscado unificar el apoyo para más personas. A continuación, todos los detalles sobre este beneficio que es operado por el Banco Agrario.

El DPS continúa con los pagos de Colombia Mayor. (fuente: archivo)

¿Cuándo se cobra Colombia Mayor?

Según lo informado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el programa Colombia Mayor otorga un subsidio económico mensual a personas mayores que no cuentan con ingresos ni pensión, y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica.

De acuerdo con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), los pagos correspondientes al ciclo más reciente de Colombia Mayor estuvieron disponibles del 23 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026. Quienes no alcanzaron a reclamar el giro dentro de ese período pueden verificar si tienen un pago pendiente en los canales del Banco Agrario o consultar en la alcaldía de su municipio, ya que acumular ciclos sin cobro puede derivar en suspensión del beneficio.

El monto del apoyo varía según la edad del beneficiario y la ciudad donde reside. Para los beneficiarios de Colombia Mayor, el subsidio mensual vigente se ubica en torno a 230.000 pesos, de acuerdo con los ajustes recientes del programa. En ciclos anteriores, los montos eran menores para parte de la población, pero el esquema actual busca ampliar el alcance del apoyo económico.

En años anteriores, en Bogotá, se otorgaba un monto adicional gracias a un convenio local, elevando el subsidio para beneficiarios menores de 80 años a 130.000 pesos, aunque con los ajustes recientes del programa este esquema ha cambiado y se recomienda verificar el monto vigente con las autoridades locales o el DPS.

Distribución de los subsidios en Colombia

El Banco Agrario de Colombia, junto con su red de aliados, es el encargado de distribuir estos recursos mediante transferencia bancaria o giro, según la preferencia del beneficiario. Cada persona recibe un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrá reclamar su dinero.

Además, el estado de los pagos se puede consultar de forma digital a través del portal web del Banco Agrario. La operación se realiza bajo estrictos criterios de priorización y con validación de datos en tiempo real, para garantizar la transparencia del proceso.

Los ciudadanos deben cumplir con ciertos requisitos para acceder a Colombia Mayor. (fuente: archivo)

Los documentos que se deben presentar para cobrar Colombia Mayor

Si bien el acceso al programa depende de cupos y disponibilidad en cada municipio, quienes deseen ingresar al programa Colombia Mayor deben presentar cuatro documentos básicos cuando se habiliten convocatorias o se abran nuevos registros:

Cédula de ciudadanía original.

Certificación del grupo Sisbén IV (grupos priorizados).

Comprobante de residencia o declaración juramentada de domicilio.

Formulario de solicitud del programa diligenciado (se entrega en la alcaldía).

Cabe recordar que el proceso se realiza de manera presencial en la alcaldía del municipio de residencia, salvo en Bogotá, donde corresponde a las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social.

Requisitos para acceder a Colombia Mayor

El acceso al programa está regulado por criterios estrictos. Los solicitantes deben:

Ser colombianos y haber vivido en el país durante los últimos 10 años.

Tener al menos tres años menos que la edad de pensión por vejez.

No recibir pensión ni tener ingresos suficientes para subsistir.

Estar clasificados en el Sisbén IV dentro de los grupos priorizados.

Tras la inscripción, la información del aspirante se cruza con bases de datos nacionales para verificar que cumple con los requisitos y, en caso de haber cupos disponibles, se asigna el subsidio según los listados de priorización.