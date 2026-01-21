Embargarán todas las cuentas bancarias y bienes de las personas que estén en esta base de datos. (Imagen: archivo)

El Gobierno de Colombia, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), define reglas específicas sobre las obligaciones tributarias y las sanciones por no cumplirlas en los plazos establecidos. Cada año, los contribuyentes deben realizar trámites obligatorios para reportar su actividad económica y sus recursos financieros.

En caso de incumplimiento, los responsables pueden enfrentar consecuencias graves, como el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias. Si bien estas medidas no se aplican de forma inmediata, constituyen una posibilidad real.

La iniciativa no solo contempla la retención de recursos en cuentas, también se ejecutan medidas preventivas sobre propiedades, la publicación en el Listado de Deudores Morosos y posibles procesos judiciales.

El Gobierno embargará bienes y cuentas bancarias de estos contribuyentes

A través del programa “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, la entidad logró bloquear 4710 cuentas pertenecientes a más de 8000 contribuyentes desde comienzos de 2025, quienes mantenían una deuda que superaba los 1,2 mil millones de pesos. No obstante, esa cifra inicial solo representó el inicio de un operativo más amplio.

Durante el año pasado, la institución informó que dentro de esas jornadas hubieron:

Visitas a otros 9500 contribuyentes con una cartera estimada en $900.000 millones.

Ejecución de 5200 depósitos judiciales por un monto superior a $61.240 millones.

Avalúo de 587 bienes de 461 contribuyentes, con deudas que superan los $220.075 millones.

Las sanciones aplicadas a los ciudadanos en la lista oficial incluyen la suspensión de sus cuentas bancarias, sin posibilidad de realizar retiros, transferencias o pagos; el bloqueo de tarjetas de crédito; y la retención de saldos disponibles cuando las deudas exceden los límites establecidos por la normativa colombiana.

¿Por qué motivos se puede proceder con el embargo de cuentas?

La suspensión de productos financieros no se aplica de manera arbitraria, sino que responde a situaciones específicas en las que los contribuyentes han incumplido de forma reiterada. Entre las razones se encuentran:

Obligaciones tributarias pendientes con la DIAN.

Procesos legales derivados de incumplimiento financiero.

Falta de pago en préstamos o créditos hipotecarios.

Inactividad prolongada en cuentas bancarias sin justificación válida.

Esta medida busca prevenir la evasión fiscal y promover una mayor disciplina en el cumplimiento de las obligaciones financieras.

¿Cómo verificar si es deudor en la DIAN?

Para confirmar si alguien figura en la lista de morosos, se puede:

Consultar el portal MUISCA de la DIAN o comunicarse con sus líneas oficiales: (601)7948883 o (601)489 9000. Estar atento a notificaciones formales por correo o al Auto Comisorio que entregarán los funcionarios durante las visitas. Si el contribuyente no responde, el paso siguiente será el embargo inmediato de los fondos disponibles en las cuentas registradas.

¿Cómo evitar un embargo? Esta es una alternativa posible

Una de las alternativas más efectivas para impedir un embargo es solicitar una facilidad de pago ante la DIAN, que permite a los ciudadanos cancelar las obligaciones fiscales en cuotas. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios. En caso de aprobarse, el plazo máximo concedido es de cinco años.

La petición debe enviarse por medio de los buzones electrónicos de la institución o en una de las ventanillas de correspondencia autorizadas. En el trámite se debe anexar :