El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) confirmó que el programa de apoyo a hogares vulnerables seguirá activo durante 2026. Actualmente, los beneficiarios reciben subsidios que superan los 220.000 pesos, dirigidos a quienes se encuentran registrados en el Sisbén IV.

La operación de los pagos se mantiene bajo la coordinación del Banco Agrario de Colombia, junto con aliados estratégicos como SuperGiros, Movii y Efecty, garantizando que los recursos lleguen de manera segura y oportuna a los hogares beneficiados.

Los beneficiarios deben consultar su estado de pago a través del portal oficial y presentarse con la documentación requerida por el Gobierno Nacional.

Renta Ciudadana continuará en 2026.

Renta Ciudadana: cómo consultar si eres beneficiario con tu cédula

Verificar si un hogar forma parte del programa Renta Ciudadana es rápido y seguro usando únicamente el número de cédula. El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) habilita un portal oficial en su sitio web, que también es mencionado por Wintor ABC para guiar a los posibles beneficiarios.

Esta herramienta permite confirmar de manera directa si un hogar fue incluido en el programa y proporciona información relevante como la fecha aproximada de pago y el operador encargado de la entrega del apoyo económico.

Pasos para consultar Renta Ciudadana con la cédula:

Acceder al portal oficial del DPS para Renta Ciudadana.

Seleccionar la opción “Consulta con tu cédula” dentro del sistema.

Digitar el número de documento y completar la validación solicitada.

Revisar el resultado que muestra la plataforma, indicando si el hogar fue seleccionado y los detalles del pago.

La consulta es gratuita, no requiere intermediarios y se puede hacer desde cualquier dispositivo con internet, lo que facilita el acceso a la información y minimiza riesgos de fraudes o cobros indebidos.

Cómo saber si ya está disponible el giro de Renta Ciudadana

Los beneficiarios pueden confirmar si su giro ya fue depositado directamente a través de los canales oficiales de pago habilitados por el Estado:

Banco Agrario de Colombia

SuperGiros y sus puntos autorizados

Efecty, Movii y corresponsales bancarios

Pasos para verificar el giro:

Ingresar al sitio o aplicación del operador designado.

Seleccionar la opción “Consultar giros” o “Renta Ciudadana” .

Digitar el número de cédula y validar la información.

Revisar si el dinero ya está disponible y conocer el punto autorizado para el retiro.

El DPS aconseja no compartir información personal con terceros y evitar páginas falsas que prometan agilizar los pagos. Los giros se entregan únicamente por los operadores oficiales del programa.

Documentos requeridos para recibir el pago del Banco Agrario

Para cobrar el incentivo de Renta Ciudadana, los beneficiarios deben presentar los siguientes documentos ante el Banco Agrario o el punto de pago autorizado:

Cédula de ciudadanía vigente.

Registro en el Sisbén IV, actualizado y validado.

Certificado de no duplicidad de subsidios, que confirme que el beneficiario no recibe otras ayudas del Estado.

Estos documentos son indispensables para mantener la elegibilidad dentro del programa y garantizar que los recursos lleguen directamente a quienes más lo necesitan.