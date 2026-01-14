En esta noticia
El programa Renta Ciudadana, administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), mantiene habilitado su sistema de consulta para que los hogares verifiquen si continúan activos dentro del registro y si existe o no un pago disponible en 2026.
Aunque los ciclos del año aún no han sido anunciados oficialmente, revisar el estado desde ahora permite evitar bloqueos o confusiones futuras.
Durante el inicio del año, muchos beneficiarios consultan el portal para confirmar si su información sigue vigente y si cumplen las condiciones exigidas por el programa, especialmente en un contexto de nueva focalización y cruces de datos con otras entidades del Estado.
Cómo consultar si Renta Ciudadana está activa en 2026
La verificación se realiza únicamente a través del portal oficial del DPS, sin intermediarios. Según explica Wintor ABC, esta consulta no confirma un giro inmediato, pero sí indica si el hogar permanece activo dentro del sistema.
Para consultar:
- Ingresar al portal oficial de Prosperidad Social.
- Seleccionar el tipo de documento.
- Digitar el número de identificación y la fecha de nacimiento.
- Completar la validación de seguridad.
- Revisar el mensaje que aparece en pantalla.
El sistema puede mostrar estados como “activo”, “sin pago” o “pago disponible”. Cada uno tiene un significado distinto y debe leerse con atención.
Qué significa aparecer ACTIVO y sin pago disponible
Si al consultar el sistema indica que el hogar aparece activo, significa que el registro sigue vigente y no ha sido excluido del programa. Esto no implica automáticamente que haya un giro cargado.
Cuando figura “sin pago”, el mensaje solo señala que en ese momento no hay un desembolso habilitado, pero no representa una salida del programa ni una sanción.
Consulta de pagos por operador: qué tener en cuenta
Además del portal del programa, en algunos ciclos se habilitan consultas a través del Banco Agrario u otros operadores financieros. Sin embargo, para 2026 aún no está confirmado qué entidad estará a cargo de los giros.
Por este motivo, la recomendación principal es comenzar siempre por la consulta oficial del DPS y esperar anuncios institucionales antes de acudir a plataformas bancarias.
Recomendaciones para evitar bloqueos y fraudes
- Consultar únicamente en páginas institucionales.
- No compartir datos personales por mensajes, enlaces externos o terceros.
- Mantener actualizada la información del hogar cuando el DPS lo solicite.
- Verificar periódicamente el estado, incluso si no hay pagos anunciados.
Tal como aclara Wintor ABC, aparecer activo es una señal positiva dentro del sistema, pero los pagos solo se confirman cuando el DPS los anuncia de manera oficial a través de sus canales autorizados.