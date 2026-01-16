El Departamento de Prosperidad Social notificó a los beneficiarios del subsidio Renta Joven que no recibieron el pago correspondiente a diciembre de 2025. La entidad explicó que el inconveniente se debió a fallas tecnológicas en las cuentas bancarias de algunos estudiantes, lo que provocó la reversión de ciertas transferencias.

El subsidio Renta Joven está destinado a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad o pobreza que cursan estudios en universidades, SENA o Escuelas Normales. Con corte a 2025, alrededor de 132.000 jóvenes se encuentran activos en el programa y reciben el apoyo económico para su sostenimiento mensual.

Prosperidad Social calificó el incidente como un hecho ajeno a su gestión y aseguró que trabaja para reprogramar los pagos pendientes a inicios de 2026, a fin de que los beneficiarios puedan recibir el subsidio sin inconvenientes.

Fallas en el pago por abono a cuenta bancaria

Los pagos del subsidio Renta Joven se realizan mediante dos modalidades: abono a cuentas registradas y giros en puntos autorizados por la entidad bancaria.

El problema afectó a quienes reciben el pago mediante abono a cuenta, ya que algunas transferencias se revirtieron por fallas del banco. Prosperidad Social informó que la situación no afecta los giros, los cuales continúan disponibles hasta el 14 de enero de 2026 en los puntos autorizados para los estudiantes sin cuenta bancaria.

Los pagos por giro se están realizando con normalidad en los puntos autorizados del Banco Agrario.

Cómo reclamar el pago pendiente de Renta Joven

Los estudiantes que deben recibir su subsidio por la modalidad de giro pueden consultar el pago de la siguiente manera:

Ingresar al link del Banco Agrario habilitado por Prosperidad Social.

Digitar el número de cédula o tarjeta de identidad.

La plataforma indicará el lugar al que debe acudir para reclamar el dinero.

Prosperidad Social recalcó que la nueva dispersión de los pagos por abono a cuenta se realizará en cuanto se solucionen las fallas tecnológicas del banco. La entidad invitó a los beneficiarios a mantenerse atentos a los canales oficiales para recibir información actualizada sobre la entrega del subsidio.

Compromiso de Prosperidad Social y medidas de seguimiento

La entidad expresó su compromiso con los beneficiarios y se disculpó por las molestias ocasionadas. Además, indicó que trabaja en coordinación con el banco para garantizar que los pagos se realicen de manera segura y oportuna.

Esta situación también ha sido monitoreada por las autoridades, que instan a los estudiantes a revisar sus cuentas y giros pendientes para asegurar la recepción de los recursos antes del nuevo cronograma de dispersión en 2026.