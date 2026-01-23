El Gobierno mantendrá los descuentos por salud que pueden llegar hasta el 12 % de la mesada (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

El sistema de salud en riesgo: la deuda hospitalaria creció 42% entre 2024 y 2025 en Colombia

La peor noticia para los jubilados en Colombia se confirmó en medio del ajuste económico de 2026: el Estado seguirá aplicando descuentos mensuales de hasta el 12 % sobre las pensiones más altas, un recorte que impacta de lleno el ingreso real de miles de personas que ya no hacen parte del mercado laboral.

El aumento de la inflación y la actualización de las mesadas hicieron que automáticamente se recalcularan los aportes obligatorios al sistema de salud, lo que implica que, entre más alta sea la pensión, mayor será el descuento que el jubilado verá reflejado cada mes en su pago.

¿A qué pensionados les descuentan hasta el 12 % de la mesada?

El descuento más alto aplica para los pensionados que reciben más de tres salarios mínimos mensuales, es decir, mesadas superiores a los $5.252.715. En estos casos, el aporte obligatorio al sistema de salud se fija en el 12 % del total.

Esto significa que, mes a mes, estos jubilados ven un recorte cercano a los $630.325, una cifra que no es menor si se tiene en cuenta que se trata de ingresos fijos, sin posibilidad de aumentos adicionales por productividad o ascensos.

¿Por qué el Gobierno descuenta salud a los jubilados?

La normativa colombiana establece que, una vez una persona se jubila, debe asumir de manera completa el pago de su afiliación al sistema de salud. A diferencia de los trabajadores activos, los pensionados no cuentan con un empleador que comparta ese aporte.

En términos simples: mientras un empleado cotiza junto con su empresa, el jubilado paga solo el 100 % del aporte, que varía según el monto de su pensión.

¿Cuánto le descuentan a un pensionado que gana un salario mínimo?

Para quienes reciben una mesada equivalente al salario mínimo, actualmente de $1.750.905, el descuento por salud es del 4 %. Esto representa cerca de $70.000 mensuales, dinero que se descuenta directamente antes de que el pensionado reciba su pago.

Aunque este porcentaje es menor frente al 12 %, sigue siendo un recorte sensible para quienes dependen exclusivamente de esa pensión para cubrir sus gastos básicos.

¿Cómo influyó la inflación en los descuentos de los jubilados?

Con la inflación anual ubicada en 5,10 %, todas las pensiones se ajustaron en ese mismo porcentaje. Sin embargo, este aumento no se traduce en más dinero disponible, ya que también suben los descuentos por salud de manera proporcional.

En la práctica, muchos jubilados sienten que el incremento se diluye, porque una parte importante se va directamente en mayores aportes al sistema.

¿Los pensionados pueden dejar de pagar este descuento?

No. El descuento es obligatorio y está respaldado por ley. Incluso las organizaciones de jubilados han intentado que se reduzca el porcentaje, argumentando que se trata de una población sin ingresos adicionales y con mayores necesidades médicas.

Aunque en el pasado se aprobaron alivios parciales, en la discusión más reciente no hubo respaldo político suficiente para modificar el esquema actual.