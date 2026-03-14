En numerosos hogares se encuentra oro de 22 quilates sin que sus propietarios lo sepan. Este metal precioso se encuentra en un electrodoméstico común en la cocina, utilizado por sus propiedades excepcionales, que lo convierten en un elemento esencial en la industria electrónica. Actualmente, diversos dispositivos electrónicos contienen pequeñas cantidades de este material con el fin de optimizar la conductividad eléctrica y la resistencia al desgaste. A través de procesos químicos especializados, es posible recuperarlo y generar un beneficio económico a partir de dispositivos que han quedado obsoletos. El microondas es uno de los electrodomésticos más comunes que contiene en su interior oro de 22 quilates, lo que representa una pureza de aproximadamente 91,6%. Este metal se encuentra principalmente en los circuitos del panel de control, en pequeñas cantidades que requieren procedimientos técnicos complejos para su extracción. El oro se utiliza en la industria electrónica debido a sus características sobresalientes: Existen diversos aparatos que contienen oro en sus componentes internos, además del microondas: Estos dispositivos son ejemplos de cómo el oro se utiliza en la tecnología moderna, contribuyendo a la eficiencia y durabilidad de los mismos. Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zurich y Empa-Swiss Federal Laboratories han desarrollado un método innovador para la recuperación de oro de dispositivos obsoletos. La técnica, que ha sido publicada en la revista Advanced Materials, emplea suero de leche para generar fibrillas amiloides que, bajo condiciones específicas, se convierten en aerogeles capaces de atraer y capturar metales presentes en los circuitos electrónicos. A partir de 20 placas madre de computadoras antiguas, se logró obtener una pepita de oro de 22 quilates con un peso de 450 miligramos, lo que evidencia el potencial económico de este procedimiento. El oro puro se clasifica en 24 quilates, lo que indica una pureza del 100%. Por otro lado, el oro de 22 quilates está compuesto por 22 partes de oro y dos de otros metales, como cobre o plata, lo que le confiere una mayor durabilidad y resistencia, sin que ello implique una pérdida de su valor. En términos porcentuales, el oro de 22 quilates representa aproximadamente el 91,6% de pureza.