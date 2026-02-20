Este país se posiciona hoy entre las diez armadas más fuertes del planeta, resultado de una apuesta sostenida por modernizar su infraestructura militar y renovar su arsenal. La incorporación de buques avanzados, submarinos de alto desempeño y plataformas logísticas especializadas ha reforzado su presencia en mares estratégicos. En los últimos meses, un país latinoamericano ha irrumpido con fuerza en el análisis geopolítico gracias a la modernización de sus capacidades militares y al aumento de su presencia en zonas marítimas estratégicas. Las mejoras en equipamiento, entrenamiento y vigilancia han llevado a que su papel regional cobre un protagonismo inesperado. Lo más llamativo es que superó a potencias tradicionales como Brasil. Según el índice Global Firepower, la evaluación del tamaño de la flota, los avances tecnológicos y el nivel de preparación operativa revela el creciente posicionamiento de Colombia como actor clave en el ámbito naval. En conjunto, la flota suma 233 naves de uso militar, además de 217 patrulleros, 4 submarinos, 2 corbetas y 4 fragatas, una estructura que posiciona a esta fuerza como una de las más actualizadas y robustas del continente. Con más de 90 embarcaciones operativas, la Armada ha incrementado significativamente su capacidad de respuesta, priorizando la vigilancia costera, la protección de corredores marítimos y el fortalecimiento de operaciones estratégicas en el Caribe y el Pacífico. Los analistas coinciden en que la fortaleza naval del país no radica únicamente en la cantidad de sus embarcaciones, sino en el salto tecnológico que ha dado su Armada y en el alto nivel de entrenamiento de sus tripulaciones. La incorporación de patrulleras modernas y sistemas avanzados de monitoreo marítimo le ha permitido ejercer control sobre extensas zonas oceánicas. De acuerdo con el análisis citado por Semana y elaborado por Global Firepower, Colombia logró superar a naciones como Brasil, México y Chile gracias al tamaño, la actualización y la versatilidad de su flota naval. El país ha incrementado su capacidad de influencia en regiones marítimas cercanas, desempeñando un papel clave en la seguridad de rutas comerciales, la defensa de sus recursos naturales y la vigilancia estratégica en el Caribe y el Pacífico. Además, mantiene alianzas con potencias extranjeras para entrenamientos y ejercicios navales conjuntos, fortaleciendo su defensa y su participación en misiones internacionales de paz y seguridad marítima. El avance de la Armada colombiana forma parte de un plan sostenido de renovación y fortalecimiento, en el que priman la actualización tecnológica y la capacitación continua de su personal. Según el informe citado, gran parte de la flota fue reemplazada por unidades multipropósito equipadas con sistemas modernos de comunicación y radar. De acuerdo con el ranking internacional, los países que poseen la mayor fuerza naval son los siguientes: