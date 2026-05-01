Rusia ha vuelto a posicionarse en el debate regional sobre defensa e industria militar tras presentar una propuesta de cooperación tecnológica orientada a países de América Latina. El planteo fue realizado en un contexto de creciente competencia global y apunta a fortalecer capacidades locales mediante esquemas de colaboración industrial. Con acercamientos a países como Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, la iniciativa se enfoca en abrir canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector, con el objetivo de avanzar en proyectos de largo plazo vinculados a la producción y el desarrollo de tecnología militar. La propuesta fue expuesta durante un evento clave del sector en Brasil y se inscribe en una estrategia más amplia de Rusia para sostener vínculos técnicos y comerciales con la región, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas. La iniciativa fue confirmada el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la empresa estatal que se encarga de las exportaciones de armamento de Rusia, durante la feria LAAD 2025, que se celebró en Río de Janeiro y es considerada la principal exposición de defensa y seguridad de América Latina. Según explicó su director general, Alexander Mikheev, el objetivo de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países latinoamericanos. La propuesta contempla asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de distintos sistemas militares, con participación de empresas locales. Entre las áreas mencionadas por la compañía se encuentran: Rosoboronexport indicó que este tipo de cooperación responde al interés de múltiples países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, a través del fortalecimiento de sus propias industrias de defensa. Durante LAAD 2025, la delegación rusa llevó a cabo reuniones con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otras naciones de América Latina. A pesar de que su estand fue más reducido en comparación con el de otros fabricantes internacionales, la empresa aprovechó dicho espacio para realizar encuentros privados y presentaciones técnicas. En la exposición se exhibieron réplicas de diversos sistemas que se consideran de gran relevancia para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E; todos ellos forman parte del catálogo de exportación de la industria militar rusa.