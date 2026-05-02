El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que brotan de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco. Por esa razón, es importante saber la predicción para las personas de Sagitario sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este sábado, 2 de mayo de 2026. Para Sagitario, convendría relativizar las miradas ajenas y sostener el propio criterio en entornos públicos o de imagen. La coherencia íntima rendirá más que la aprobación externa. La originalidad llega potenciada y puede ser la mejor carta de presentación. Mejor gestionarla con calma, permitiendo que hable por sí sola. Para Sagitario, en el trabajo este 2026-05-02 te irá mejor si evitas fijarte en los demás y actúas según tu propio criterio, especialmente en roles de cara al público o ligados a la imagen; resalta tu originalidad, hoy estará potenciada y puede ser tu mejor carta de presentación para destacar y abrir puertas Sagitario, hoy en el amor te irá mejor si dejas de fijarte en la opinión ajena y sigues tu intuición; al resaltar tu originalidad atraerás conexiones sinceras y convertirás las dudas en interés real Tu mayor compatibilidad del día es con Acuario: su creatividad y libertad se alinean con tu espíritu aventurero y juntos brillarán en entornos sociales o de imagen sin perder autenticidad Para Sagitario, los números de la suerte son 6, 81, 96 y 19; pueden servir para elegir fechas, tomar decisiones importantes o probar suerte en sorteos. Sagitario: Para cuidar tu salud mental hoy, limita la comparación con los demás, confía en tu criterio y expresa tu originalidad con calma; haz breves pausas de respiración si trabajas de cara al público para mantener el equilibrio.