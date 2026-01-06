El galeón San José ha vuelto a ser un tema de relevancia en la agenda nacional tras la recuperación por parte del Estado colombiano de un conjunto de piezas a 600 metros de profundidad. Este hallazgo incluye monedas, una taza de porcelanay un cañón, que forman parte del gran tesoro que permaneció oculto durante más de tres siglos.

El rescate se enmarca dentro de un ambicioso proyecto arqueológico que tiene como objetivo reconstruir no solo el contenido de la embarcación, sino también el contexto histórico del navío que se hundió en 1708 durante un combate naval frente a las costas de Cartagena.

Mediante el uso de robots submarinos y buques de la Armada, los equipos han logrado acceder al sitio sin realizar intervenciones invasivas en el área protegida. Las piezas recuperadas se encuentran actualmente en un proceso de conservación que permitirá identificar su procedencia, los métodos de manufactura y detalles sobre la ruta que seguía la Flota de Tierra Firme en su tránsito hacia Europa.

Descubrimientos en las profundidades del Mar Caribe

Tras 317 años en el lecho marino, el equipo estatal logró extraer a la superficie un cañón, tres macuquinas (monedas coloniales) y una taza de porcelana, así como fragmentos y sedimentos asociados al naufragio. Estas piezas constituyen las primeras evidencias materiales obtenidas del yacimiento y serán priorizadas para análisis que permitan confirmar la identidad del navío y proporcionar información sobre la carga transportada en el siglo XVIII.

El proyecto, según la ministra de Cultura Yannai Kadamani Fonrodona, citada por CNN, es un “acontecimiento histórico” que evidencia la capacidad del país para salvaguardar su patrimonio subacuático.

Desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, su directora Alhena Caicedo Fernández destacó que esta recuperación “abre la posibilidad para que la ciudadanía se acerque, a través de evidencia material, a la historia del galeón San José”. Ambas entidades subrayan que el trabajo científico permitirá avanzar en la comprensión del contexto económico, social y político relacionado con el naufragio.

El galeón San José: hallan tesoros tras 317 años en el fondo del mar colombiano (foto: archivo).

La controversia legal sobre el hallazgo del galeón

El Gobierno colombiano, que afirma haber verificado la ubicación del pecio en 2015, defiende que la intervención tiene un carácter estrictamente patrimonial y científico y recuerda que el sitio está amparado por la legislación nacional de protección del patrimonio subacuático.

Mientras el litigio avanza en cortes internacionales, el Estado insiste en que prevalece el interés público y cultural sobre cualquier disputa privada. Los objetos recuperados permanecerán bajo custodia y serán sometidos a análisis en laboratorios especializados antes de cualquier eventual exhibición.

El rescate volvió a encender una controversia de larga data: la empresa estadounidense Sea Search Armada (SSA) reclama haber descubierto el galeón San José en los años ’80 y exige una indemnización de USD 10.000 millones por derechos sobre el tesoro, ante la Corte Permanente de Arbitraje.

El galeón San José: hallan tesoro oculto por más de tres siglos en Colombia (foto: archivo).

Futuro de la conservación, estudio y acceso público

Los arqueólogos explican que la conservación es un proceso prolongado: desalación, estabilización y restauración que puede requerir varios meses. Cada pieza proporcionará indicios para comprender la trayectoria del galeón y la composición del cargamento.

La intención oficial, según comunicados, es que los hallazgos sirvan para investigación y para fortalecer la memoria histórica. El país está elaborando protocolos para la custodia, el estudio y, en el futuro, la socialización de las piezas al público.