Educación decretó el cierre de todas las escuelas el lunes 12 (Fuente: archivo).

El Gobierno confirmó un nuevo feriado nacional para el lunes 12 de enero: habrá fin de semana XL en todo el país

El Ministerio de Educación dejó en firme el cierre de todas las escuelas este lunes 12 de enero, en el marco del feriado nacional por el Día de los Reyes Magos.

La decisión implica la suspensión total de clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en zonas urbanas como rurales, y se enmarca dentro del calendario oficial de festivos que rige para todo el territorio colombiano.

La jornada no lectiva aplica para los colegios privados que operan bajo el calendario B -cuyo ciclo inicia entre agosto y septiembre y finaliza entre junio y julio del año siguiente- y responde a la normativa que regula los días festivos nacionales, los cuales deben ser respetados por el sistema educativo, sin afectar el cumplimiento de las semanas académicas obligatorias.

¿Por qué no habrá clases el lunes 12 de enero en Colombia?

El lunes 12 de enero fue declarado feriado nacional por la celebración del Día de los Reyes Magos, una fecha de profunda tradición religiosa y cultural en el país. Aunque esta festividad se conmemora históricamente el 6 de enero, en Colombia se traslada al lunes siguiente gracias a la Ley Emiliani.

Esta normativa busca concentrar los días festivos en lunes para fomentar el descanso, el turismo interno y la organización de semanas laborales más cortas, sin alterar el calendario productivo ni educativo.

Educación decretó el cierre de todas las escuelas el lunes 12.

¿Qué niveles educativos suspenden clases por el Día de Reyes?

El cierre decretado por Educación abarca a todos los estudiantes de colegios oficiales del calendario B en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria. Durante esta jornada no se desarrollarán actividades académicas, evaluaciones ni clases virtuales, ya que se trata de un festivo de carácter nacional.

Las secretarías de educación territoriales deberán garantizar que esta suspensión no afecte el cumplimiento de las 40 semanas lectivas exigidas por la ley.

¿Cuándo se reanudan las clases tras el feriado?

Las clases en los colegios oficiales se reanudarán el martes 13 de enero o en la fecha que cada secretaría de educación haya establecido como inicio formal del año escolar. El lunes 12 no será recuperado como día lectivo, ya que el calendario contempla este tipo de suspensiones por festivos nacionales.

Las autoridades recomiendan a padres y estudiantes consultar directamente con cada institución para confirmar horarios y fechas específicas de inicio de clases.