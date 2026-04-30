El Sol puede ser objeto de exhaustivos estudios en múltiples disciplinas científicas. Un reciente hallazgo astronómico permitió observar su interior con una claridad sin precedentes, evitando perforaciones de su superficie o el envío de sondas al núcleo. Se logró una visualización tridimensional que proporciona una comprensión innovadora de los fenómenos que transcurren dentro de la estrella que sustenta nuestro sistema solar. Este descubrimiento fue posible gracias al análisis de un “pulso silencioso” que atraviesa el Sol: ondas que se desplazan, rebotan y se deforman conforme penetran en su masa. Al registrar estas vibraciones con una precisión notable, los investigadores han logrado reconstruir un mapa minucioso del interior solar, desvelando corrientes ocultas, estructuras complejas y variaciones que aportan claridad sobre su comportamiento más errático. El aparato que facilitó este progreso se denomina Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) y opera en el Observatorio de Dinámica Solar (SDO). Aunque ha estado en funcionamiento durante varios años, es solo recientemente cuando se han comprendido plenamente las implicaciones de sus mediciones. Lo que previamente se consideraba meras indicios se ha consolidado en un modelo tridimensional del interior solar, una herramienta fundamental para prever variaciones en la actividad de nuestra estrella. Este descubrimiento tiene un impacto directo en la Tierra. Los resultados evidencian cómo las corrientes profundas, la rotación desigual y los movimientos de convección alimentan el ciclo magnético solar. Gracias a esta información, ahora es posible rastrear el origen de las manchas solares y prever de manera más eficaz las erupciones y tormentas solares que afectan a satélites y comunicaciones. La helioseismología de alta resolución estudia las vibraciones naturales del Sol para comprender qué ocurre debajo de su superficie visible. El instrumento HMI registra de manera continua las mínimas variaciones en la velocidad y en el campo magnético solar. A partir de estos datos, los especialistas elaboran un mapa tridimensional que ilustra el movimiento de las capas internas y las dinámicas que rigen el núcleo de la estrella. El valor de esta investigación radica en su continuidad. Desde el año 2010, el HMI ha llevado a cabo la recopilación de datos de manera ininterrumpida, lo que facilita la comparación de los ciclos solares y la mejora de los pronósticos respecto a su evolución. Este conocimiento, en la práctica, contribuye a una comprensión más profunda del clima espacial, mitigando así los riesgos que las tormentas solares presentan para las infraestructuras contemporáneas, que abarcan tanto los sistemas eléctricos como las redes de comunicación global. La tridimensión no se obtiene de imágenes directas, sino a través del procesamiento matemático de las ondas solares. Los investigadores analizan el tiempo que estas ondas tardan en desplazarse, sus desviaciones, así como los cambios de frecuencia que sufren al atravesar el plasma. Servicios de algoritmos avanzados utilizan dicha información para reconstruir un modelo tridimensional de densidades, velocidades y flujos internos, que desvela el funcionamiento invisible de nuestra estrella.