La llegada de electrodomésticos más versátiles ha transformado el protagonismo que durante años tuvieron las freidoras de aire. Este cambio se evidencia en la creciente oferta de dispositivos que combinan múltiples funciones en un solo aparato. En el mercado europeo, Lidl ha incorporado a su catálogo la Silvercrest de aire caliente 9 en 1, un dispositivo diseñado para reemplazar varios aparatos de cocina, ofreciendo funciones que abarcan desde la cocción sin aceite hasta el horneado y la deshidratación de alimentos. Este modelo, que se asemeja más a un horno compacto que a una freidora tradicional, cuenta con 12 litros de capacidad y una potencia de 1800 W, lo que permite la preparación de porciones grandes o múltiples recetas simultáneamente. Está orientada a quienes buscan optimizar tiempos y espacio, priorizando recetas más livianas sin sacrificar sabor ni crocancia. A medida que surgen electrodomésticos de cocina más versátiles, muchos hogares reconsideran el uso de la freidora de aire tradicional. En este contexto, los equipos multifunción se vuelven cada vez más populares al integrar tareas como hornear, gratinar y asar en un único dispositivo, facilitando su uso diario. La propuesta de Silvercrest está diseñada para quienes valoran la rapidez, la practicidad y el ahorro de espacio. Se presenta como una alternativa ideal para usuarios que buscan resultados consistentes, controles intuitivos y la capacidad de realizar diversas preparaciones sin necesidad de añadir más aparatos a la encimera. Por su diseño y prestaciones, este electrodoméstico está orientado a quienes buscan reemplazar varios aparatos en uno solo. Puede cumplir funciones similares a una freidora tradicional, un horno eléctrico pequeño o una parrilla de sobremesa, con la ventaja de reducir el uso de aceite y optimizar el consumo energético frente a un horno convencional. Uno de los rasgos más prácticos del equipo es su formato tipo horno compacto, con puerta frontal, ventana XL y luz interior, pensados para supervisar la cocción sin interrumpir el proceso. El interior ofrece varios niveles ajustables para bandejas y accesorios, lo que facilita cocinar diferentes alimentos en simultáneo o adaptar el espacio a piezas grandes. El control se realiza desde una pantalla táctil, donde los programas automáticos regulan temperatura y tiempos según el tipo de preparación, con un rango que va de 40 °C a 200 °C. Lejos de ser una simple freidora, la freidora de aire 9 en 1 Silvercrest de Lidl utiliza un sistema de circulación de aire caliente a alta velocidad que permite cocinar distintos alimentos de forma uniforme. Cuando Lidl se refiere a este modelo como 9 en 1, alude a la capacidad de cocinar mediante nueve modos distintos, que incluyen: freír con aire caliente, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, deshidratar, cocinar con vapor y rostizar con un sistema giratorio tipo rotisserie. Estas funciones están respaldadas por programas preconfigurados para recetas comunes como patatas, pollo o verduras. El equipo se complementa con un set amplio de accesorios, que abarca bandejas de rejilla, bandeja sólida, cesta para patatas, espetón giratorio para pollo, pinchos para kebab y un asa de extracción segura. Varios de estos elementos son aptos para lavavajillas y el conjunto incluye un libro de recetas diseñado para maximizar el uso de todas las funciones desde el primer uso. Además de su uso automático, la freidora ofrece un manejo manual más preciso gracias a su temporizador regulable de 1 a 60 minutos y a un modo de deshidratación prolongado, que puede extenderse hasta 24 horas. Esta opción resulta particularmente útil para la preparación de frutas secas, hierbas aromáticas o snacks caseros sin conservantes. De acuerdo con la información proporcionada en la página oficial de Lidl y en fuentes especializadas, es fundamental considerar los siguientes aspectos antes de realizar la compra: