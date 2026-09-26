El número de horas trabajadas también bajó en los últimos años, según un informe del Banco de la República.

Colombia completó en julio de 2026 la reducción gradual de la jornada laboral y estableció por ley un máximo de 42 horas semanales para los trabajadores cobijados por la norma. El cambio cerró un proceso que comenzó en 2023 y redujo de forma progresiva el límite semanal, sin disminuir el salario.

El número de horas trabajadas también bajó en los últimos años. Sin embargo, los datos más recientes del Banco de la República muestran que Colombia todavía registra más horas efectivas de trabajo que el promedio de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. La diferencia se redujo de forma clara frente a 2021.

Colombia llegó al límite de 42 horas semanales

La jornada laboral de 42 horas comenzó a regir en julio de 2026 como el último paso de la reducción fijada por la Ley 2101 de 2021. El cronograma estableció primero 47 horas en julio de 2023, luego 46 en 2024, 44 en 2025 y finalmente 42 horas en 2026.

La norma establece que esta reducción no implica una disminución del salario ni de las prestaciones. Las 42 horas pueden distribuirse entre cinco o seis días de la semana, de acuerdo con las reglas previstas en la legislación laboral. La medida se aplica a las relaciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. Los empleados públicos tienen un régimen distinto y, según Función Pública, mantienen una jornada máxima de 44 horas semanales.

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¿Cuántas horas trabajan realmente los colombianos?

El dato sobre las horas efectivamente trabajadas permite ver una diferencia entre el límite legal y el tiempo que registran las personas ocupadas. Según el Banco de la República, los trabajadores colombianos pasaron de trabajar 45,5 horas semanales en promedio durante el primer trimestre de 2021 a 42,3 horas en el cuarto trimestre de 2025.

En la comparación regional, el promedio de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú pasó de 38,4 horas en el primer trimestre de 2021 a 39,7 horas en el cuarto trimestre de 2025. Así, la brecha entre Colombia y ese grupo bajó de 7,1 a 2,6 horas semanales.

El propio Banco explica que construyó una base armonizada con encuestas de hogares de los cinco países para comparar la evolución de las horas trabajadas. Por eso, el dato de 39,7 horas corresponde al promedio del grupo y no a una única jornada legal aplicable a todos esos países.

Los asalariados redujeron más las horas trabajadas

La evolución tampoco fue igual para todos los trabajadores. Entre los asalariados, el promedio semanal pasó de 47,7 horas en el primer trimestre de 2021 a 43,7 horas en el cuarto trimestre de 2025. La reducción fue de cuatro horas por semana durante ese periodo.

Entre los trabajadores no asalariados, la caída fue menor. El promedio pasó de 42,6 horas semanales en 2021 a 40,3 horas en 2025. El Banco de la República vincula esta diferencia con las características del trabajo independiente, cuya organización del tiempo puede responder a dinámicas distintas de las del empleo asalariado.

¿Qué cambió frente a otros países de la región?

La reducción hizo que Colombia se acercara de forma marcada al promedio de los países utilizados como referencia. En 2021, la diferencia era de más de siete horas semanales. Cuatro años después se había reducido a menos de tres horas.

Los datos difundidos a partir del informe señalan que el promedio colombiano de 42,3 horas estaba por encima del registrado en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. La comparación utilizada por el Banco de la República, sin embargo, se construye sobre el promedio conjunto de esos cinco países, que fue de 39,7 horas en el cuarto trimestre de 2025.