El agua y el vinagre forman una mezcla sencilla que puede ayudar a eliminar suciedad, grasa y algunas manchas de los vidrios, dejándolos más limpios y transparentes. (Foto: Shutterstock).

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Limpiar los vidrios con agua y vinagre es un método casero que puede ayudar a eliminar suciedad, restos de grasa y algunas manchas que quedan sobre la superficie. El vinagre blanco aporta acidez, por lo que puede facilitar la limpieza de determinadas marcas y dejar el vidrio con un aspecto más transparente cuando se utiliza correctamente.

La mezcla se puede preparar fácilmente en casa y aplicarse con un paño de microfibra. Para obtener un buen resultado, es importante no utilizar una cantidad excesiva de líquido y secar la superficie después de limpiarla , ya que esto ayuda a evitar que queden marcas o vetas.

La clave está en preparar la proporción adecuada, aplicarla sin empapar la superficie y completar la limpieza con un paño seco para conseguir un acabado uniforme y sin marcas.

¿Para qué sirve limpiar los vidrios con agua y vinagre?

El agua con vinagre puede utilizarse para limpiar vidrios de ventanas, puertas y otras superficies de cristal. La mezcla ayuda a desprender suciedad acumulada, restos de grasa y algunas manchas minerales que pueden aparecer con el tiempo, especialmente cuando el vidrio está expuesto al agua.

Además, el vinagre puede contribuir a que la superficie quede más limpia y transparente después de retirar la suciedad.

De acuerdo con las guías de limpieza doméstica del Servicio de Extensión de la Universidad de Arkansas (UAEX), las soluciones a base de agua y vinagre blanco son especialmente eficaces para limpiar vidrios y espejos, debido a que el componente ácido descompone los depósitos minerales y las manchas de agua dura sin necesidad de recurrir a químicos agresivos.

El agua y el vinagre forman una mezcla sencilla que puede ayudar a eliminar suciedad, grasa y algunas manchas de los vidrios, dejándolos más limpios y transparentes. (Fuente: Shutterstock)

¿Cómo preparar y aplicar agua con vinagre para limpiar los vidrios?

Una mezcla sencilla consiste en combinar partes iguales de agua y vinagre blanco. Se puede colocar en un pulverizador y aplicar una pequeña cantidad sobre el vidrio o, para controlar mejor la humedad, rociarla directamente sobre un paño de microfibra.

Después, se debe pasar el paño por toda la superficie con movimientos uniformes para retirar la suciedad, aunque también se puede utilizar otro paño limpio y seco para eliminar los restos de humedad y reducir la posibilidad de que queden marcas.

Es recomendable evitar el contacto de la mezcla con mármoles, piedras naturales y determinados marcos o revestimientos que puedan dañarse por la acidez del vinagre.