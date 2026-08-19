Una elección cotidiana podría estar relacionada con ciertos hábitos y preferencias personales.

La manera en que una persona coloca el rollo de papel higiénico puede parecer un detalle sin importancia, pero este pequeño hábito ha despertado durante años el interés de especialistas en comportamiento.

Quienes dejan la hoja hacia delante, es decir, por encima y mirando hacia quien va a utilizarla, suelen asociar esta elección con una forma de actuar más práctica, organizada y pendiente de los pequeños detalles. ¿Qué significa realmente?

¿Qué significa colocar el papel higiénico hacia delante?

Cuando el extremo del papel queda colgando por la parte frontal del rollo, la hoja se encuentra visible y puede tomarse directamente desde arriba. Es la posición que muchas personas consideran más sencilla para identificar el extremo y tirar de él.

Esta elección también puede estar vinculada simplemente con la costumbre. Una persona puede haber aprendido desde pequeña a colocar el rollo de esta manera y repetirlo automáticamente cada vez que cambia uno en el baño.

Los psicólogos coinciden: las personas que colocan el papel higiénico hacia delante son ordenadas, prácticas y detallistas. ChatGPT - creada con IA

¿Las personas que ponen el papel higiénico hacia delante son más ordenadas?

La idea de que quienes utilizan esta posición son más organizados forma parte, principalmente, de las interpretaciones populares sobre este hábito.

La explicación tiene cierta lógica desde el comportamiento cotidiano: colocar el papel hacia delante permite identificar rápidamente dónde está el extremo, facilita tomarlo y puede hacer que el rollo se vea preparado para el siguiente uso.

Además, algunas personas tienen la costumbre de dejar el extremo doblado después de cambiar el rollo, una práctica asociada con la sensación de limpieza y organización del baño.

¿Qué dice la psicología sobre la personalidad y el papel higiénico?

Una de las asociaciones más conocidas proviene de una encuesta realizada por la psicóloga Gilda Carle, quien consultó a unas 2.000 personas sobre la forma en que colocaban el papel y también les pidió que calificaran su nivel de asertividad.

La interpretación difundida a partir de ese trabajo señalaba que quienes colocaban el papel por encima del rollo tendían a describirse como más dominantes o asertivos, mientras que quienes lo colocaban por debajo mostraban una mayor tendencia hacia la flexibilidad.

¿Por qué algunas personas prefieren poner el papel hacia delante?

Hay razones mucho más sencillas que pueden explicar esta elección. Entre ellas están: