Qué significa guardar todos los recibos y comprobantes, según los expertos en psicología

Se viene el tormentón de agosto con 48 horas seguidas de lluvias y ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora

Guardar tickets del supermercado, facturas viejas o comprobantes de compras es una práctica más común de lo que parece. Mientras algunos los conservan durante meses y otros incluso durante años, la psicología intentó explicar qué hay detrás de este comportamiento cotidiano.

Lejos de estar vinculado necesariamente con una personalidad acumuladora, los expertos aseguran que, en muchos casos, esta costumbre responde a la búsqueda de tranquilidad, orden y previsión frente a situaciones futuras.

¿Qué significa guardar todos los recibos y comprobantes?

Según especialistas en psicología, conservar recibos y comprobantes suele estar relacionado con una necesidad de control sobre determinados aspectos de la vida cotidiana, especialmente los vinculados con las finanzas y la organización personal.

Para algunas personas, guardar estos documentos representa una forma de sentirse preparadas ante posibles devoluciones, reclamos o imprevistos económicos.

Además, este hábito puede estar asociado con:

La necesidad de mantener el control sobre los gastos.

El deseo de evitar problemas futuros.

La búsqueda de seguridad y tranquilidad.

Una personalidad organizada y meticulosa.

El temor a necesitar el comprobante más adelante.

Qué significa guardar todos los recibos y comprobantes, según los expertos en psicología GoogleMaps/Jorge Landin Alban

Por qué muchas personas no tiran los tickets

Los especialistas explican que conservar los recibos también puede estar relacionado con la incertidumbre. Aunque el comprobante ya no tenga una utilidad inmediata, algunas personas sienten que podría resultar importante en el futuro.

En otros casos, los tickets funcionan como un registro de viajes, experiencias o compras significativas, por lo que adquieren un valor emocional más allá de su función original.

Cuándo este comportamiento puede convertirse en un problema

Los expertos aclaran que guardar recibos no constituye un trastorno psicológico por sí mismo. Sin embargo, la situación puede volverse problemática cuando la acumulación comienza a generar ansiedad, desorden excesivo o dificultades para desarrollar la vida cotidiana.

En la mayoría de los casos, conservar comprobantes y facturas responde simplemente a una necesidad de organización y control, más que a una conducta de acumulación compulsiva.