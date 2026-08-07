Los expertos en psicología coinciden: las personas que siempre llegan tarde suelen tener una percepción distinta del tiempo y viven bajo más presión mental.

La psicología también analiza el vínculo entre las demoras, la planificación y el estrés (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

Un niño de 10 años crió mariposas desde su metamorfosis. Lo que descubrió tras años de observación dejó helados a los científicos

Llegar tarde a una cita, al trabajo o a una reunión puede parecer simplemente una cuestión de falta de organización, pero la psicología plantea que detrás de este comportamiento pueden existir mecanismos relacionados con la percepción del tiempo, la procrastinación y la manera de anticipar cuánto demorarán determinadas actividades.

Estudios científicos han encontrado asociaciones entre la puntualidad y ciertos rasgos de personalidad, mientras que otras investigaciones han analizado cómo las perspectivas temporales pueden relacionarse con los retrasos habituales.

Esto no significa que todas las personas impuntuales tengan las mismas características ni que llegar tarde sea, por sí solo, una señal de un trastorno. La explicación puede ser mucho más cotidiana: subestimar los minutos que requiere una tarea, calcular mal los desplazamientos, postergar una actividad o creer que todavía queda suficiente tiempo para hacer “una cosa más”.

¿Por qué algunas personas siempre llegan tarde?

Una de las claves está en la llamada percepción subjetiva del tiempo. El reloj avanza de la misma manera para todos, pero la forma en que cada persona experimenta, calcula y estima una determinada duración puede variar.

La investigación sobre psicología del tiempo muestra que las personas no siempre estiman los intervalos temporales con absoluta precisión. Además, el contexto emocional puede modificar la experiencia del paso del tiempo. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada recientemente encontró que el estrés puede producir cambios en la percepción temporal, aunque los efectos dependen de las condiciones en las que se evalúa.

Por eso, alguien puede pensar que tiene suficiente margen para bañarse, desayunar, responder un mensaje y salir de casa, pero terminar descubriendo que todas esas actividades ocuparon mucho más tiempo del que había calculado.

Los expertos en psicología coinciden: las personas que siempre llegan tarde suelen tener una percepción distinta del tiempo y viven bajo más presión mental.

¿Las personas impuntuales tienen una percepción diferente del tiempo?

No existe una única “percepción del tiempo” que explique por qué alguien llega tarde. La evidencia científica apunta a que la estimación temporal es un proceso complejo en el que intervienen distintos factores.

Un estudio sobre perspectiva temporal y percepción del tiempo encontró que las personas con una perspectiva temporal menos equilibrada presentaban una menor precisión al estimar determinadas duraciones. La investigación también observó diferencias en la manera en que los participantes experimentaban subjetivamente el paso del tiempo.

Esto ayuda a entender por qué dos personas pueden recibir la misma indicación —por ejemplo, “salimos en 20 minutos”— y organizar ese lapso de manera completamente diferente.

¿Qué relación existe entre llegar tarde y la procrastinación?

La procrastinación también puede tener un papel importante. Se trata de postergar una tarea o responsabilidad aunque la persona sepa que hacerlo puede traer consecuencias negativas.

La investigación ha encontrado una relación entre determinadas perspectivas sobre el futuro y diferentes formas de procrastinación, incluida la tendencia a llegar tarde. En un estudio realizado con estudiantes universitarios, una mayor orientación hacia el futuro se relacionó de manera negativa con varias dimensiones de la procrastinación, entre ellas la impuntualidad.

En la vida cotidiana esto puede verse cuando una persona sabe que debe salir a determinada hora, pero decide terminar primero una tarea, mirar el celular, preparar algo para comer o responder un mensaje. El problema aparece cuando suma varias pequeñas demoras y termina saliendo mucho después de lo previsto.

¿Llegar tarde puede estar relacionado con el estrés?

El vínculo entre retrasos y estrés tampoco funciona en una sola dirección. Una persona puede postergar actividades y terminar bajo presión por tener que resolver todo a última hora, pero el estrés también puede modificar la manera en que experimenta el tiempo.

Una investigación longitudinal sobre procrastinación encontró que esta conducta se asociaba con mayores niveles de estrés y que el estrés tenía un papel relevante en la relación entre la procrastinación y determinados problemas de salud.

Por eso puede generarse un círculo difícil de romper: se posterga una actividad, queda menos tiempo disponible, aumenta la presión, se intenta hacer todo rápidamente y finalmente se llega tarde. Si este patrón se repite, la sensación de vivir “corriendo” puede convertirse en algo habitual.

¿Por qué algunas personas creen que pueden hacer muchas cosas antes de salir?

Uno de los errores más frecuentes es subestimar el tiempo necesario para completar varias tareas.

Una persona puede calcular mentalmente que tiene 40 minutos disponibles y asumir que puede ducharse, vestirse, preparar el desayuno, organizar sus cosas y salir. El cálculo falla cuando no se contemplan los pequeños intervalos entre cada actividad .

A esto se suma que algunas tareas pueden resultar más atractivas que prepararse para salir. En esos casos, posponer la salida durante unos minutos puede parecer una decisión insignificante, aunque después tenga un efecto acumulativo.

La investigación sobre procrastinación también ha relacionado este comportamiento con dificultades para orientarse hacia objetivos futuros y con la tendencia a priorizar actividades inmediatas.