El cierre se mantendrá durante varios meses y habrá cambios para quienes transiten por la zona.

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Los conductores que utilizan la avenida de las Américas en Bogotá deberán tener en cuenta un nuevo cierre vial que se extenderá durante aproximadamente nueve meses . La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre parcial de la calzada norte de esta importante vía, en el tramo comprendido entre la carrera 79C bis y la avenida Agoberto Mejía, debido a obras de infraestructura.

La medida comenzó a regir desde las 00:00 horas del 29 de julio de 2026 y contempla un cierre permanente durante las 24 horas del día mientras avanzan los trabajos. La intervención hace parte del contrato IDU-1801-2023 y está relacionada con la construcción de una rampa de acceso al puente, además de la renovación de redes secas y húmedas.

Para los usuarios habituales de este corredor vial, la novedad representa un cambio importante en la circulación, especialmente porque la avenida de las Américas es una de las conexiones utilizadas para desplazarse entre diferentes sectores del occidente y sur de la capital.

¿Dónde está el cierre de la avenida de las Américas en Bogotá?

El cierre se encuentra sobre la calzada norte de la avenida de las Américas , entre la carrera 79C bis y la avenida Agoberto Mejía. La restricción fue autorizada por la Secretaría Distrital de Movilidad para permitir el desarrollo seguro de las obras.

La intervención no significa que todo el corredor quede completamente bloqueado. El Plan de Manejo de Tránsito (PMT) establece cómo podrán continuar desplazándose los vehículos particulares y el transporte público durante la ejecución de los trabajos.

El objetivo es mantener parte de la circulación habilitada mientras se desarrolla la intervención, aunque los conductores deberán estar atentos a la señalización instalada en el sector y a las condiciones del tráfico.

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¿Cuánto tiempo estará cerrada la avenida de las Américas?

De acuerdo con el cronograma divulgado por las autoridades distritales, el cierre tendrá una duración aproximada de nueve meses y funcionará durante las 24 horas del día. Las actividades comenzaron el 29 de julio de 2026.

La duración prevista convierte a este cierre en una afectación que los conductores deberán tener presente durante buena parte de los próximos meses, especialmente quienes utilizan diariamente este tramo para entrar o salir de diferentes sectores de Bogotá.

¿Por qué cerraron la avenida de las Américas con Agoberto Mejía?

El cierre fue dispuesto para facilitar varias obras asociadas al proyecto de construcción de una intersección a desnivel. En esta etapa se adelantan específicamente trabajos para construir una rampa de acceso al puente y renovar redes secas y húmedas.

Las actividades hacen parte del contrato IDU-1801-2023, por lo que la restricción vial busca garantizar las condiciones necesarias para que los equipos y trabajadores puedan desarrollar las labores sin poner en riesgo a quienes circulan por la zona.

La intervención se suma a los diferentes frentes de obra que actualmente se desarrollan en Bogotá y que han obligado a implementar cierres parciales y modificaciones temporales en distintos corredores.

¿Cómo pueden circular los carros durante el cierre?

El Plan de Manejo de Tránsito establece que los usuarios que circulen en sentido oriente-occidente por la avenida de las Américas podrán continuar su recorrido utilizando los dos carriles que permanecerán habilitados sobre la calzada norte.

Esto quiere decir que los conductores no encontrarán un bloqueo total del corredor, pero sí deberán compartir el espacio disponible y prestar especial atención a la señalización de obra.

Por tratarse de una intervención que permanecerá activa durante varios meses, las autoridades recomiendan conducir con precaución y seguir las instrucciones establecidas en el área intervenida.

¿Qué pasará con los paraderos de transporte público?

Los cambios también alcanzan al transporte público. El paradero ubicado en el costado norte de la avenida de las Américas, entre la carrera 79C y la carrera 79B, será trasladado 60 metros hacia el oriente de su ubicación habitual.

Por esta razón, los usuarios que toman transporte público en este punto deberán verificar el nuevo lugar del paradero antes de realizar su recorrido.

¿Los peatones y ciclistas tendrán restricciones por el cierre?

Una de las diferencias frente a la afectación vehicular es que los andenes y la infraestructura destinada a peatones y ciclistas no tendrán modificaciones por estas obras, según la información oficial.

De esta manera, peatones y ciclistas podrán continuar utilizando normalmente los espacios habilitados para sus desplazamientos. Sin embargo, deberán respetar la señalización instalada y transitar únicamente por las zonas autorizadas.