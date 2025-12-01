Una potencia industrial construye en el puente colgante más largo del mundo: mide más de 2.000 metros y supera a Japón.

El avance de Turquía en infraestructura volvió a quedar en el centro de la escena por una de sus obras más ambiciosas: el Puente de Çanakkale de 1915, una megaestructura que redefine los límites de la ingeniería moderna. Aunque su construcción comenzó hace varios años, el proyecto sigue siendo un símbolo del ascenso industrial turco y un hito clave para su red de transporte.

Con una luz principal que supera los 2.000 metros, este puente colgante no solo marcará un récord mundial, sino que también conectará dos continentes a través de una ruta estratégica que transformará la movilidad entre Europa y Asia.

A medida que avanza la obra, crecen las expectativas sobre cómo impactará en la región, qué partes del país se verán más beneficiadas y por qué esta infraestructura es considerada una de las más importantes del siglo XXI.

Crecen las expectativas sobre cómo impactará la construcción del puente en la región. Shutterstock

Construyen el puente colgante más grande del mundo: los detalles

El avance del Puente de Çanakkale de 1915, en Turquía, marcó un antes y un después en la infraestructura del país. Ubicado sobre el estrecho de los Dardanelos, conecta las zonas de Lapseki y Sütlüce, uniendo Europa y Asia a través de un corredor clave para el transporte y el comercio.

A diferencia de otras obras, este proyecto destaca por su dimensión estratégica más que por los números: su diseño busca agilizar la movilidad entre dos regiones históricas y mejorar el flujo logístico hacia el interior del país. La estructura forma parte de una autopista que recorre varios kilómetros y que permitirá una circulación más rápida entre Tracia Oriental y Anatolia.

Cómo avanza una de las obras más emblemáticas de Turquía

La construcción comenzó a mediados de la década pasada y avanza bajo la supervisión de un consorcio internacional con amplia experiencia en megaproyectos. Las tareas abarcan desde maniobras marítimas hasta el montaje de grandes componentes que requieren tecnología especializada.

Lo más destacado del puente es su vano central, que lo posiciona entre los más grandes del mundo dentro de su categoría. Además, cuenta con torres de gran altura y un tablero amplio pensado para alojar varios carriles de circulación, lo que permitirá absorber un flujo considerable de vehículos.

Entre los aspectos esenciales del proyecto se encuentran:

Conexión directa entre dos continentes .

Diseño preparado para soportar un alto tránsito diario.

Participación de empresas internacionales con experiencia en ingeniería avanzada.

Integración con una autopista estratégica para todo el país.

Con estos avances, el Puente de Çanakkale se consolida como una de las obras más importantes de Turquía y un ejemplo del crecimiento industrial y de infraestructura del país.