En Colombia, una creciente preocupación afecta a miles de adultos mayores: alcanzar la edad de retiro sin haber cumplido con las semanas de cotización requeridas para acceder a una pensión contributiva. El sistema continuará garantizando una mesada a aquellos que cumplan con la edad y la totalidad de semanas cotizadas. Sin embargo, aquellos que no consigan completar su historial laboral serán redirigidos hacia esquemas alternativos que no son considerados una "pensión" en el sentido tradicional. Con la implementación de la reforma pensional aprobada en 2024, esta problemática se verá acentuada, dado que el acceso al régimen tradicional estará condicionado a los requisitos establecidos por la legislación vigente. En el contexto actual, aquellos que no logran cumplir con este requisito, lo cual es frecuente entre una significativa proporción de trabajadores informales o con trayectorias laborales discontinuas, no podrán beneficiarse del esquema contributivo. Esto resulta en que miles de individuos mayores de 60 años que se aproximan a la jubilación pueden quedar fuera del régimen tradicional. El Gobierno Nacional determina que las edades mínimas para acceder a la pensión de vejez dentro del régimen contributivo tradicional son de 57 años para mujeres y 62 años para hombres. Sin embargo, alcanzar la edad estipulada no es suficiente, dado que los solicitantes deben acreditar un mínimo de 1.300 semanas cotizadas para tener derecho a la pensión. El grupo que enfrentará mayores dificultades está constituido por adultos mayores que, a pesar de haber alcanzado los 60 o incluso 65 años, no han logrado cumplir con los años de aportes requeridos. Dentro de los perfiles predominantes se encuentran individuos que han desempeñado sus labores a lo largo de su vida en la informalidad, aquellos que han realizado aportes de manera esporádica y cuentan con menos de 1.300 semanas, mujeres que optaron por dejar de trabajar para dedicarse al cuidado del hogar y trabajadores con salarios modestos que presentan trayectorias laborales discontínuas. A pesar de que no se otorga una pensión en su definición más estricta, los ciudadanos tienen la oportunidad de acceder a diferentes alternativas dentro del nuevo Sistema de Protección Social por Pilares, que plenamente se implementará en julio de 2025: