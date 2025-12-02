Una futura potencia mundial inaugurará el tren más rápido de América Latina (Fuente: archivo).

Brasil dio un paso clave para consolidar su liderazgo en infraestructura con el avance del primer tren de alta velocidad de América Latina, un proyecto que apunta a conectar Río de Janeiro y São Paulo con un sistema ferroviario capaz de superar los 350 km/h.

El Gobierno federal y el operador privado TAV Brasil completan estudios técnicos y ambientales que permitirán dar inicio a la obra, considerada la más importante del sector en décadas.

¿Cómo funcionará el nuevo tren de alta velocidad en Brasil?

El plan contempla una línea ferroviaria moderna, diseñada bajo estándares similares a los de Japón, China y Europa, con trenes capaces de recorrer el corredor Río–São Paulo en cerca de dos horas.

Aunque el trazado definitivo sigue en ajustes, el proyecto incluiría paradas intermedias estratégicas para mejorar la conectividad regional y facilitar la expansión futura hacia otros centros urbanos.

TAV Brasil operará la línea mediante una concesión que cubrirá construcción, operación y mantenimiento. La apuesta es convertir este sistema en un emblema de innovación para el país y en la primera ruta de alta velocidad en todo el continente.

¿Qué beneficios tendrá el tren bala frente a los vuelos directos?

El objetivo central es competir directamente con el transporte aéreo. Mientras hoy un vuelo entre Río y São Paulo tarda alrededor de una hora, los tiempos totales —traslados al aeropuerto, filas, controles y esperas— elevan el viaje a más de tres horas. El tren, en cambio, busca ofrecer una experiencia de puerta a puerta más fluida, rápida y cómoda.

Expertos en movilidad proyectan impactos positivos en:

Reducción de tiempos totales de viaje.

Mayor confort y regularidad en horarios.

Descongestión aeroportuaria en ambas ciudades.

Impulso al turismo interno y a los viajes corporativos.

No obstante, el éxito final también dependerá del precio del tiquete, la frecuencia del servicio y la ubicación exacta de las estaciones.

¿Cuándo comenzará la construcción del tren más rápido de América Latina?

El proyecto se encuentra en la fase de estudios socioambientales, técnicos y de ingeniería. Una vez superadas estas evaluaciones, TAV Brasil podrá iniciar la construcción de la línea, que se desarrollará por etapas.

Las proyecciones preliminares indican que el sistema podría entrar en operación durante la próxima década, siempre que los cronogramas se mantengan y no surjan retrasos en los procesos de licenciamiento o financiación.