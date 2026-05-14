El Gobierno colombiano ha informado que en el transcurso del mes de octubre se llevarán a cabo medidas de carácter severo dirigidas a aquellos ciudadanos que no cumplan con un requisito fundamental establecido en la normativa financiera. A estas acciones se les atribuye el embargo de cuentas bancarias y la retención de salarios, un desarrollo que ya ha comenzado a suscitar preocupación en diversos sectores de la nación. De acuerdo con información proveniente de fuentes oficiales, esta disposición tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de obligaciones legales y prevenir la evasión de responsabilidades económicas. El enfoque se dirigirá particularmente hacia aquellas personas que figuran en una lista específica de incumplidores que, a pesar de haber recibido avisos previos, no han regularizado su situación. De acuerdo con especialistas en derecho bancario, cada institución define sus propios criterios sobre qué se considera “inactividad”. En algunos casos, basta con tres meses sin movimientos para que la cuenta sea catalogada como inactiva y, posteriormente, cerrada. Las entidades financieras ya han advertido que las cuentas inactivas o que no cumplan con los reglamentos internos podrían ser cerradas de manera definitiva. Este proceso, que responde tanto a normativas gubernamentales como a políticas internas de los bancos, tiene como objetivo optimizar la gestión operativa y reducir los riesgos asociados a la falta de actividad en los productos financieros. El Gobierno ha precisado que esta medida responde a situaciones específicas que pueden resultar en un embargo de cuentas o en la retención del salario. Las circunstancias que pueden conducir a tales acciones son: La finalidad de esta normativa es motivar a los deudores a regularizar su situación antes de que se inicien pasos judiciales más severos. Se aconseja implementar medidas preventivas para prevenir el embargo de cuentas bancarias en Colombia. Las siguientes acciones son fundamentales: En caso de que se haya cerrado la cuenta, los bancos pueden proporcionar opciones de reactivación o la apertura de una nueva, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. En situaciones en las que una persona ya se vea afectada por el embargo de su cuenta bancaria o el congelamiento de su salario, es imperativo contactar de forma inmediata a la entidad financiera así como a un abogado especializado en derecho financiero. Dependiendo de las circunstancias, se puede gestionar un plan de pago, establecer acuerdos extrajudiciales o solicitar la reactivación de los servicios una vez que la situación haya sido regularizada.