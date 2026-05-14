Desde finales del año anterior, Colsubsidio decidió llevar a cabo un desmonte gradual de su red de supermercados, lo que resultó en el cierre de más de 100 puntos de venta en distintas regiones del país, simbolizando así el ocaso de una marca reconocida en el comercio habitual de múltiples hogares. La decisión fue consecuencia de una estrategia diseñada para adaptarse a un entorno de mercado cada vez más competitivo, donde los formatos económicos y las nuevas exigencias logísticas adquieren una importancia creciente. Por esta razón, la entidad optó por redirigir sus recursos hacia servicios que generen un impacto social más relevante, priorizando áreas esenciales dentro de su misión. Según la organización, la decisión se sustentó en un análisis profundo sobre la transformación reciente del comercio minorista en el país. En poco tiempo, nuevas cadenas con modelos más eficientes y precios más competitivos lograron abrirse paso, alterando la dinámica del mercado y presionando a los actores tradicionales a replantear sus estrategias. Más de un centenar de puntos dejaron de operar en múltiples regiones del país. La organización optó por abandonar el comercio al detal para garantizar estabilidad financiera. Para numerosos hogares, estos establecimientos representaban un espacio habitual de compra, por lo que su salida generó cambios visibles en la rutina diaria de muchas familias. Los recursos comenzaron a enfocarse en líneas sociales clave, como salud, educación y bienestar. En varias comunidades, los clientes encontraron pasillos desocupados y avisos de cierre inminente. El inmueble que anteriormente albergaba el supermercado, el cual alberga también las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, permanecerá bajo la administración de la entidad, que mantiene allí diversas actividades institucionales. Uno de los locales más reconocidos se ubicaba frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio. A pesar de que dicho punto ha detenido sus operaciones, la droguería Colsubsidio continuará prestando servicio en una nueva localización, específicamente en la intersección de la calle 26 con la carrera 24. Colsubsidio desarrollará un nuevo centro de bienestar denominado Bloc, un complejo multifuncional que integrará áreas deportivas, zonas infantiles, espacios de coworking y servicios recreativos diarios. Este representará el séptimo Bloc en Bogotá y sus alrededores, sumándose a los ya existentes en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados tendrán acceso a las instalaciones mediante: Aunque los supermercados ya no forman parte de la operación, Colsubsidio continuará ofreciendo: