La medida impactará tanto a clientes de Bancolombia como del Banco Agrario en todo Colombia.

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Junio llegará con varios festivos nacionales y, junto con ellos, también vendrán modificaciones importantes en la atención bancaria. Tanto Bancolombia como Banco Agrario de Colombia confirmaron que no prestarán servicio presencial durante tres lunes del mes, lo que en la práctica dejará a millones de usuarios sin atención en oficinas físicas durante nueve días distribuidos entre sábados, domingos y festivos.

La situación se dará por la aplicación del calendario oficial de fiestas nacionales en Colombia. Por eso, quienes necesiten hacer consignaciones, retiros especiales, solicitudes de créditos, actualización de datos o cualquier trámite presencial deberán organizarse con tiempo para evitar contratiempos.

¿Qué días no abrirán Bancolombia y Banco Agrario en junio de 2026?

Las entidades bancarias no atenderán público en las siguientes fechas festivas de junio:

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón.

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

A esos cierres se suman los sábados y domingos previos, por lo que habrá tres fines de semana largos consecutivos sin funcionamiento normal en oficinas físicas.

Bancolombia y Banco Agrario cierran estos tres lunes de junio: no habrá atención al público durante 9 días en ninguna sede del país. ChatGPT - creada con IA

El calendario quedará así:

Sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio.

Sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio.

Sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio.

En total, serán nueve días sin atención presencial en sedes bancarias de ambas entidades en todo el país.

¿Habrá cajeros y aplicaciones funcionando durante los cierres bancarios?

Sí. Aunque las oficinas físicas permanecerán cerradas, los canales digitales seguirán habilitados. Tanto Bancolombia como Banco Agrario mantendrán activos sus servicios virtuales para transferencias, pagos y consultas.

Los usuarios podrán utilizar:

Cajeros automáticos .

Corresponsales bancarios.

Aplicaciones móviles.

Plataformas web.

Pagos con tarjetas débito y crédito.

Sin embargo, algunas operaciones podrían presentar demoras, especialmente las relacionadas con compensación interbancaria o procesos manuales que dependan de horarios hábiles.

¿Qué trámites sí podrían verse afectados?

Los cierres impactarán principalmente a quienes necesiten atención presencial. Entre los servicios que podrían verse limitados aparecen:

Solicitudes de créditos.

Apertura de cuentas.

Entrega de productos bancarios.

Actualización de información.

Radicación de documentos.

Trámites empresariales.

Procesos notariales ligados a desembolsos.

Por eso, varias entidades financieras recomendaron programar diligencias antes de los festivos para evitar congestiones en las oficinas durante los días previos.

¿Qué recomiendan los bancos para evitar problemas durante los cierres?

Las entidades aconsejan tomar medidas anticipadas, especialmente para quienes manejan efectivo o tienen pagos importantes programados en esas fechas.

Las principales recomendaciones son: