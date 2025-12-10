Dos países se asocian para una obra monumental: el tren que unirá un gran puerto con una de las economías más ricas del mundo

El sistema financiero colombiano ya tiene definido cómo operará durante las fiestas de fin de año. Como sucede cada año con los feriados de Navidad y Año Nuevo, todas las sucursales bancarias del país cerrarán por dos días completos, por lo que no se podrán realizar operaciones presenciales en ventanilla ni gestiones en oficinas durante esas jornadas.

Con la cercanía del cierre de año, muchos usuarios comienzan a revisar su calendario de pagos, retiros y consignaciones para evitar contratiempos. Adelantar trámites y aprovechar los canales digitales se vuelve clave para quienes necesitan organizar sus finanzas antes de los feriados.

Atención: en qué días cerrarán los bancos en Colombia

De acuerdo con el calendario oficial de festivos, las entidades financieras no prestarán atención presencial el 25 de diciembre (Navidad) ni el 1 de enero (Año Nuevo). En esas fechas, las sucursales tradicionales, las oficinas en centros comerciales y los puntos de atención empresariales permanecerán con sus puertas cerradas.

Cierran los bancos en Colombia. (Fuente: archivo) ChatGPT

Se trata de cierres habituales, asociados a los feriados nacionales, y no de una medida extraordinaria. Por eso, los bancos suelen recordar con anticipación que durante esos días no habrá apertura de cuentas, retiros por ventanilla, cambios de titular ni otros trámites.

Estos cierres aplican tanto para los bancos comerciales como para buena parte de las cooperativas financieras y compañías de financiamiento que atienden al público en sucursales. Para los clientes que necesitan mover montos altos en efectivo o realizar consignaciones especiales, la recomendación es acudir a las oficinas en los días hábiles previos.

Cómo operarán los cajeros, corresponsales y la banca online

Aunque las oficinas estén cerradas, los bancos mantendrán operativos los canales electrónicos. Durante Navidad y Año Nuevo seguirán funcionando:

Los cajeros automáticos (ATMs) para retiros, consultas y algunos depósitos.

Las plataformas de banca por internet para pagos y transferencias.

Las aplicaciones móviles de cada entidad para movimientos rápidos.

Los pagos con tarjeta débito y crédito en comercios, sujetos al horario de cada establecimiento.

En el caso de los corresponsales bancarios, su disponibilidad dependerá del horario del comercio donde operan. Muchos puntos cierran o trabajan con jornada reducida en esas fechas, por lo que se aconseja verificar previamente el horario si se piensa usar este canal.

Qué trámites no se podrán hacer durante estos dos días

Durante los feriados de Navidad y Año Nuevo, los usuarios deberán tener en cuenta que no se podrán realizar gestiones presenciales en las sucursales. Entre los trámites que quedarán suspendidos se encuentran la apertura de productos, la entrega de tarjetas, retiros de grandes sumas por caja, cambio de cheques de gerencia y muchas consultas que aún se tramitan de forma presencial.

Según el calendario de cierre bancario, estas son las jornadas clave a tener en cuenta: