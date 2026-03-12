El Banco Agrario de Colombia comenzó a realizar los pagos correspondientes a los programas sociales Renta Ciudadana y Devolución del IVA, destinados a apoyar a millones de hogares en situación de vulnerabilidad ya que son parte de las políticas de Prosperidad Social y se entregan de manera escalonada en todo el país. Para saber si hay un pago disponible y dónde cobrarlo, los beneficiarios pueden hacer la consulta en línea ingresando su número de cédula en el portal oficial del Banco Agrario. La consulta permite identificar el punto de pago, las fechas habilitadas y si se debe respetar el sistema de pico y cédula. Para verificar si tiene un pago disponible de Renta Ciudadana, el beneficiario debe ingresar al siguiente enlace oficial: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx Una vez dentro del portal, debe seleccionar el tipo de documento, ingresar el número de cédula y completar el código de seguridad. El sistema indicará si hay un pago programado, cuál es el punto de cobro autorizado y si aplica alguna restricción por fecha o cédula. Los pagos de la Devolución del IVA también se pueden consultar desde el mismo portal del Banco Agrario, ya que la plataforma habilitada sirve para ambos programas sociales. El beneficiario debe acceder a: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/Consulta.aspx Con solo ingresar el número de cédula y seleccionar el tipo de documento, el sistema informa si el incentivo está disponible y cómo se puede retirar. En este sentido, el dinero puede cobrarse en efectivo en los puntos autorizados o, en algunos casos, mediante la billetera digital BICO. Además de la consulta de giros, las personas interesadas en saber si están inscritas en Renta Ciudadana o Devolución del IVA pueden verificarlo en los sitios oficiales del Gobierno. Allí deben ingresar su número de cédula para comprobar si hacen parte del listado de beneficiarios activos. Renta Ciudadana: https://www.bancoagrario.gov.co/renta-ciudadanaDevolución del IVA: https://prosperidadsocial.gov.co Es fundamental consultar únicamente en enlaces verificados para evitar fraudes o errores. Cabe destacar que el Banco Agrario también notifica los pagos mediante mensajes de texto, por lo que es importante mantener actualizada la información de contacto. Según Prosperidad Social, los pagos se realizarían durante la segunda y tercera semana de marzo, con una fecha tentativa de comienzo el 20 de dicho mes para Renta Ciudadana y Devolución del IVA en 2026.