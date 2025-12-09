El Banco de la República recordó cuáles billetes quedarán por fuera de circulación si no cumplen los parámetros exigidos (Fuente: archivo).

Los bancos, comercios y establecimientos de servicio en todo Colombia dejarán de recibir los billetes que no cumplan con las dimensiones y condiciones oficiales fijadas por el Banco de la República.

La medida busca depurar el efectivo en circulación y garantizar que solo se utilicen billetes válidos, en buen estado y verificables por los sistemas de autenticación del sistema financiero colombiano.

¿Qué billetes dejarán de ser aceptados en Colombia?

El Banco de la República confirmó que cualquier billete que no cumpla con las especificaciones físicas de la serie vigente —implementada desde 2016— será rechazado de manera inmediata en transacciones comerciales y trámites bancarios.

Las entidades trabajarán con un estándar único de dimensiones y condiciones, lo que significa que billetes recortados, rasgados en exceso, deformados o alterados ya no serán válidos como medio de pago.

Los bancos y las tiendas de todo el país dejarán de aceptar los billetes que figuren en este listado a partir de diciembre. Andrzej Rostek

Estas son las medidas oficiales de cada denominación:

$2.000: 66 mm x 128 mm

$5.000: 66 mm x 133 mm

$10.000: 66 mm x 138 mm

$20.000: 66 mm x 143 mm

$50.000: 66 mm x 148 mm

$100.000: 66 mm x 153 mm

El tamaño es un elemento técnico clave: los billetes modificados o reducidos no podrán ser procesados por los sistemas de verificación.

¿Por qué los billetes fuera de medida dejarán de tener validez?

Los billetes que pierdan parte de su estructura o excedan el nivel permitido de deterioro no serán reconocidos como dinero legal.

Esto ocurre porque su tamaño y características están directamente ligados a los mecanismos de autenticación utilizados por bancos, comerciantes y máquinas como cajeros automáticos y datáfonos. Si un billete no coincide con los parámetros registrados, el sistema lo rechaza de forma automática, lo que impide su uso en cualquier transacción.

Además, manipular o modificar un billete —como recortarlo, pegarlo, alterarlo o reconstruirlo— es un comportamiento tipificado como delito, sancionable según la normativa penal colombiana.

¿Qué deben hacer los colombianos si reciben un billete inválido o en mal estado?

Si una persona detecta un billete que no cumple con los estándares del Banco de la República, debe reportarlo de inmediato.

Si provino de una transacción bancaria, es necesario acudir a la entidad correspondiente con la evidencia de la operación.

Si se recibió en un comercio o por un tercero, el usuario podrá presentar el billete en una sucursal del Banco de la República para que se verifique su autenticidad y se determine si procede algún cambio o retiro del circulante.

El Banco recuerda que no deben seguirse usando billetes sospechosos o deteriorados, ya que pueden ser rechazados y generar pérdidas económicas.

¿Cómo identificar si un billete sigue siendo válido en Colombia?

Para evitar inconvenientes en diciembre, los colombianos deben verificar:

Dimensiones exactas del billete (según tabla oficial).

Estado físico : sin partes faltantes, sin recortes, sin estructuras pegadas o reconstruidas.

Elementos de seguridad : marca de agua, cinta de seguridad, imagen coincidente, tinta que cambia de color, entre otros.

Textura y material: el papel moneda original tiene un tacto específico y es resistente al desgaste gradual, no al corte o manipulación.

Si alguna de estas características no coincide, el billete debe considerarse inválido.