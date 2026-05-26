Bancolombia y Banco Agrario cerrarán por cuatro días: todas las operaciones quedarán suspendidas y sólo se podrán realizar estos trámites.

Tome nota: la DIAN habilita link oficial para consultar si debe hacer declaración de renta este año

Las sucursales físicas de Bancolombia y Banco Agrario suspenderán la atención al público en los próximos cuatro feriados nacionales de Colombia. El primer cierre arranca el sábado 6 de junio y se extiende hasta el lunes 8 de junio por el puente de Corpus Christi, lo que deja a las oficinas sin servicio presencial durante 72 horas consecutivas.

Después de esa fecha, junio sumará dos puentes más y julio cerrará el ciclo con un nuevo fin de semana largo. Durante estos días no habrá apertura de cuentas, retiros por ventanilla, consignaciones en caja ni asesorías comerciales. Solo seguirán activos los canales digitales y los cajeros automáticos.

Cuáles son los próximos cuatro feriados que cerrarán los bancos

El calendario oficial confirma cuatro puentes festivos consecutivos que dejarán fuera de servicio la atención presencial de las dos entidades:

Lunes 8 de junio: Corpus Christi.

Lunes 15 de junio: Sagrado Corazón.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Lunes 20 de julio: Día de la Independencia.

Tres de esos festivos corresponden a fechas religiosas trasladadas al lunes por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que mueve varias celebraciones para generar fines de semana largos. Junio será el mes con mayor cantidad de puentes del año en Colombia.

El calendario oficial confirma cuatro puentes festivos consecutivos que dejarán fuera de servicio la atención presencial en los bancos.

Qué trámites virtuales sí podrás hacer durante los feriados

Aunque las sucursales cierren, los canales digitales y los cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad. Bancolombia y Banco Agrario habilitarán estas operaciones:

Operaciones disponibles a través de la app y la web

Consulta de saldos y movimientos en la app y la banca en línea.

Transferencias entre cuentas propias y a terceros, incluido el sistema Bre-B.

Pago de servicios públicos, impuestos y créditos desde los canales virtuales.

Retiros en cajeros automáticos y consignaciones por corresponsales bancarios habilitados.

Recargas de celular y compras con tarjeta débito o crédito en comercios.

El sistema financiero retomará su funcionamiento presencial el martes siguiente a cada puente. Los usuarios con débitos automáticos o cuotas con vencimiento en festivo deben verificar con su entidad si el cobro se procesa el siguiente día hábil, según informó el Banco de la República.