Faltan pocos días para que Colombia elija a quien conducirá el país durante los próximos cuatro años, en el marco de los comicios presidenciales 2026. Tanto en el territorio nacional como en las sedes diplomáticas, los electores ya empezaron a movilizarse en lo que será una de las jornadas más esperadas del calendario político.

En ese contexto, una preocupación común gana espacio entre los ciudadanos: qué pasa cuando se llega la hora de cierre y la fila todavía no avanzó lo suficiente. Según consignó RCN Radio, hay un detalle operativo que define la situación y que no todos los electores tienen presente.

Elecciones Colombia 2026: horario oficial de la votación

Las mesas funcionarán durante ocho horas, en una franja que va de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., según lo dispuesto por la Registraduría Nacional. Ese mismo esquema se replica en los puestos habilitados afuera del país.

Apenas se cumple ese horario, los jurados pasan a la etapa de conteo y la entidad electoral comienza a difundir los primeros boletines con cifras preliminares.

Los puestos de votación en Colombia estarán abiertos entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Shutterstock

Qué pasa si el votante sigue en la fila a las 4:00 p. m.

Existe la idea, bastante extendida, de que el solo hecho de estar formado antes de que cierren las urnas alcanza para poder votar. No es así: los jurados pueden no recibir el voto de quienes siguen aguardando turno una vez vencida la hora límite.

El factor decisivo es otro. Si para las 4:00 p. m. el jurado ya tenía la cédula en sus manos o se la había pedido al elector para iniciar el procedimiento, ese voto se admite incluso si el reloj marca un horario posterior. La situación cambia cuando el ciudadano permanece en la fila sin haber entregado aún su documento: en ese caso, la mesa puede dar por finalizada la votación sin recibirlo.

Recomendaciones para llegar a tiempo

Para evitar quedarse sin votar, los organismos electorales sugieren no postergar el trámite hasta el final del día. Esta advertencia cobra mayor peso en los consulados del exterior y en algunos puestos del país que históricamente registran mayor concurrencia durante la tarde.

La sugerencia más repetida es organizarse desde temprano, ubicar con tiempo el sitio que corresponde y presentarse con la cédula amarilla con hologramas o con la cédula digital, los dos formatos aceptados como identificación válida.