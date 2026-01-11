Se despide el supermercado más querido de Colombia: más de 100 sedes ya cerraron sus puertas

El sistema bancario colombiano atraviesa un fin de semana extendido sin atención al público en sus sucursales físicas. Esto se debe a la aplicación del calendario oficial de festivos, que establece el lunes 12 de enero como día no laborable por el traslado del Día de los Reyes Magos, conmemoración que originalmente corresponde al 6 de enero.

Como consecuencia, las entidades financieras mantendrán cerradas sus oficinas tanto durante el domingo como a lo largo del lunes festivo, afectando la realización de trámites presenciales en todo el país. Ante este escenario, muchos usuarios comenzaron a revisar con anticipación sus fechas de pagos, consignaciones y vencimientos, especialmente con el inicio del año 2026.

A pesar del cierre de las sucursales, los bancos confirmaron que los canales electrónicos seguirán operativos. Los clientes podrán utilizar cajeros automáticos, aplicaciones móviles y plataformas digitales para realizar transferencias, pagos y consultas, evitando así contratiempos durante estas dos jornadas sin atención presencial.

Importante: cierran los bancos en Colombia

De acuerdo con el calendario oficial de feriados en Colombia, el lunes 12 de enero será jornada no laborable por la conmemoración del Día de los Reyes Magos, lo que impactará directamente en el funcionamiento del sistema financiero.

Durante ese día, los bancos y varias entidades financieras mantendrán cerradas sus sucursales en todo el país. En consecuencia, no se podrán realizar trámites presenciales como apertura de cuentas, retiros por ventanilla, consignaciones en caja ni otras gestiones que requieran atención directa en oficina.

Los bancos cierran por los feriados en Colombia. (Fuente: archivo)

El feriado genera un fin de semana largo, una situación que habitualmente incrementa el flujo de turistas y el movimiento comercial. Por ello, se sugiere realizar con anticipación depósitos, cambios de cheques y cualquier trámite presencial antes del viernes, además de programar las operaciones electrónicas que puedan resolverse por adelantado.

El 12 de enero afecta la disponibilidad de atención en las sucursales bancarias del país, motivo por el cual las entidades financieras suelen recordar a sus clientes los canales digitales y alternativos que continúan funcionando durante los feriados.

El lunes festivo de enero también puede alterar los tiempos de compensación interbancaria. Aunque las transferencias electrónicas pueden realizarse normalmente, algunos movimientos solo se procesan y reflejan por completo en el día hábil siguiente, de acuerdo con las políticas internas de cada banco.

Cómo funcionarán los bancos durante el cierre

En estos días, las oficinas de los bancos no abren al público, por lo que no habrá atención en ventanillas ni en áreas de servicio presencial.

Durante estas jornadas, los clientes podrán seguir utilizando los cajeros automáticos (ATM), los corresponsales bancarios habilitados y los canales de banca digital para consultar saldos, hacer pagos electrónicos, transferencias entre cuentas y otros trámites en línea que no requieran la presencia física en una sucursal.

Quienes tengan débito automático, cuotas de crédito o servicios con vencimiento en alguno de estos dos feriados deben revisar con su entidad cómo se manejan los cobros en días no hábiles. En muchos casos, las operaciones se ejecutan o se consideran para el siguiente día hábil, pero es importante confirmar condiciones y horarios para evitar cargos adicionales.