Colombia se prepara para un nuevo día de descanso nacional: el 8 de diciembre, cuando el país celebra el Día de la Inmaculada Concepción. Ese día, al tratarse de un festivo oficial, todas las sucursales bancarias del país permanecerán cerradas y no habrá atención presencial, por lo que los usuarios deberán realizar sus operaciones a través de canales digitales o cajeros automáticos.

Con la llegada del último tramo del año, muchos ciudadanos comienzan a revisar el calendario para saber cuándo habrá fin de semana largo y cómo se verán afectados los horarios de oficinas, comercios y bancos por los festivos de diciembre.

Decretan un nuevo feriado en todo el país

De acuerdo con el calendario oficial de días festivos en Colombia, el 8 de diciembre está reconocido como feriado nacional inamovible por la Inmaculada Concepción.. Esto significa que, sin importar el año, la fecha siempre se mantiene en esa jornada y se considera día de descanso remunerado para la mayoría de los trabajadores.

El 8 de diciembre cerrarán los bancos en el país. (Fuente: archivo)

En muchas ciudades, el festivo se enlaza con las celebraciones de la Noche de las Velitas, que tiene lugar el 7 de diciembre y marca el inicio de la temporada navideña. Por eso, buena parte de la actividad social y comercial se reorganiza alrededor de este puente religioso y familiar.

El 8 de diciembre suele ubicarse entre los últimos feriados del año, y cuando coincide con lunes o viernes facilita la conformación de un fin de semana largo, lo que incrementa los desplazamientos por carretera y el movimiento en terminales de transporte y aeropuertos.

Qué pasará con los bancos y la atención presencial

Durante el 8 de diciembre, todas las sucursales de los bancos en Colombia, incluyendo entidades como Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, BBVA, Banco de Occidente, Banco Popular, Itaú y Scotiabank Colpatria, entre otros, cerrarían sus puertas y no prestarán ningún tipo de atención presencial.

Esto significa que ese día:

No habrá servicio en oficinas físicas para trámites como retiros por ventanilla, consignaciones asistidas, asesorías, apertura de productos o gestión de créditos.

No se procesarán operaciones presenciales, ya que la red bancaria a nivel nacional suspende su actividad en cumplimiento del festivo.

Pese al cierre de las oficinas, todos los canales digitales y automáticos continuarían funcionando con normalidad:

Cajeros automáticos (ATM) para retiros, consultas y algunas consignaciones.

Banca digital, incluyendo aplicaciones móviles y plataformas web para pagos, transferencias, consultas y programación de servicios.

El cierre aplica para todas las entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, debido a que los feriados nacionales forman parte del calendario obligatorio para la red bancaria.

Qué feriados quedan en el año

Según el calendario de festivos en Colombia, hacia el final del año sobresalen varias fechas de descanso nacional, entre ellas:

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Día de Navidad.

Estos feriados, sumados a los fines de semana, configuran uno de los periodos con mayor actividad familiar, religiosa y comercial en el país, por lo que las empresas, bancos y entidades públicas suelen ajustar sus horarios y servicios para atender la demanda antes y después de cada jornada festiva.